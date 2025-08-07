Dos investigados por robo de cable telefónico en San Martín de Unx

Fueron sorprendidos en un control con 187 kilogramos de cable de telefonía de línea ADSL, con un valor de unos 1.000 euros

PAMPLONA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra, a través del Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de Tafalla, ha investigado a dos personas vecinas de la localidad de Sarriguren (Valle de Egüés) como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza en las cosas y un delito de daños, en el marco de la operación denominada 'COUPLE 2025'.

Los hechos ocurrieron en fechas recientes, cuando una patrulla de la USECIC de Navarra, durante un servicio de seguridad ciudadana en Sarriguren, identificó un vehículo que circulaba sin las luces de posición activadas. En el interior del mismo viajaban los dos investigados y transportaban 187 kilogramos de cable de telefonía de línea ADSL, cortados en tramos de aproximadamente un metro, así como diversas herramientas de corte: cinco cizallas, una sierra de metal, un rotaflex y un hacha.

Las gestiones realizadas por el ETPJ de Tafalla permitieron determinar que el cable había sido sustraído del tramo de carretera NA-5310, P.K. 1.2, en el término municipal de San Martín de Unx, explican desde la Guardia Civil.

La empresa afectada, través de su representante legal, interpuso denuncia en las Oficinas de Atención al Ciudadano de la Guardia Civil de Tafalla, confirmando que el cable incautado pertenecía a dicha compañía, por lo que el material intervenido fue entregado a su legítimo propietario.

La Guardia Civil ha indicado que el precio en el mercado de la cantidad aprehendida asciende a unos 1.000 euros, sin embargo, el volumen de daños producido a la empresa denunciante fue de 44.088 euros, añadiendo al mismo la falta de suministro, así como el peligro que supone para los trabajadores el arreglo de las instalaciones afectadas.

Por estos hechos se han instruido diligencias y se ha investigado a un hombre y una mujer, de 30 años, de nacionalidad española y vecinos de una localidad de la Cuenca de Pamplona. Las diligencias y las dos personas investigadas han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en funciones de Guardia de Tafalla (Navarra) que entiende de la causa.