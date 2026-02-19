Dos mujeres heridas al caerse dentro de una villavesa por un frenazo en el Valle de Egüés

Archivo - Imagen de archivo de una villavesa. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres han resultado heridas este jueves al mediodía tras sufrir una caída en el interior de un autobús urbano de la línea 18 (Zizur Mayor-Sarriguren) como consecuencia de un frenazo.

El accidente se ha producido a las 14.09 horas en el punto kilométrico 0,7 de la PA-33, a la altura de la rotonda, en el término municipal del Valle de Egüés. Hasta el lugar se ha movilizado una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

Se han trasladado al Hospital Universitario de Navarra a dos mujeres, de 27 y 33 años, ambas con policontusiones de pronóstico reservado.