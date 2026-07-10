Dos niños heridos tras ser atropellados por una motocicleta en Pamplona

Archivo - Edificio de Urgencias del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos niños, de 8 y 9 años, ha resultado heridos con pronóstico reservado tras ser atropellados por una motocicleta a la altura del número 8 de la calle Taconera, en Pamplona.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente a las 11.27 horas y se ha movilizado hasta el lugar dos ambulancias de Soporte Vital Avanzado, una de ellas enfermerizada, y la Policía Municipal de Pamplona, que se encarga de instruir las diligencias del suceso.

Los dos menores han sido trasladado a Pediatría del Hospital Universitario de Navarra. Se tratan de un niño de 8 años, con un traumatismo craneoencefálico de pronóstico reservado; un niño de 9 años con una fractura en extremidad inferior, también con pronóstico reservado.