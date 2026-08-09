Dos nuevas propuestas de artes de calle para el lunes y el martes en la Ciudadela en el marco del Festival Cinco Puntas

PAMPLONA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las compañías Alas Circo y La Côte Folle presentan la semana que viene sus espectáculos en el Festival Cinco Puntas que se desarrolla durante este mes de agosto en la Ciudadela dentro del Festival de las Murallas.

'Cateura' y 'Entre bous i vaques' serán los montajes que lleven a cabo el lunes 10 y el martes 11, respectivamente, a partir de las 20 horas, con entrada libre.

El espectáculo del lunes, 'Cateura', de la compañía Alas Circo, "invita a la reflexión sobre nuestro impacto en el planeta y a la lucha por construir un mundo más sostenible y amable". Una obra para todos los públicos, en la que, "a través del circo, la música, la manipulación de objetos y el movimiento acrobático, se pone de manifiesto la travesía de los desechos, desde su origen en los hogares y las calles, hasta su destino en los vertederos y los océanos".

Cateura es uno de los miles de vertederos que existen en el mundo, concretamente en Paraguay, en el que "a diario llegan toneladas de desechos que no se quieren, y donde sus habitantes malviven reciclando y clasificando basura".

El martes la compañía La Côte Folle pondrán en escena en Ciudadela el espectáculo 'Entre bous i vaques'. A través de los portes acrobáticos y el movimiento, la compañía "explora la capacidad de cuidar, de ayudarse mutuamente y de sostener incluso lo insoportable".

Durante el tiempo del espectáculo, cinco acróbatas trabajarán con un andamio que adopta la forma de escenario, de casa familiar o de aparato de circo. En ese fragmento de casa, "pequeñas señales anuncian una lenta desaparición: la vida se desvía, los recuerdos se desmoronan". En definitiva, "un viaje a través de los recuerdos, entre la sensibilidad y el humor".