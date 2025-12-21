Dos trasladados, uno de ellos menor, tras salirse de la vía y chocar con un árbol en Lezaun

Imagen del accidente de tráfico en Lezaun.
Imagen del accidente de tráfico en Lezaun. - POLICÍA FORAL
Europa Press Navarra
Publicado: domingo, 21 diciembre 2025 16:02
   PAMPLONA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

   Dos personas, entre ellas un niño de 10 años, han sido trasladados este domingo para descartar lesiones tras sufrir una salida de vía y chocar contra un árbol a la altura del kilómetro 14,8 de la NA-120, en el término municipal de Lezaun.

   Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente vial a las 12.39 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos del parque de Estella, una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

   Si bien no tenían daños aparentes, se ha trasladado al Hospital García Orcoyen de Estella a un varón de 45 años y un niño de 10 años para descartar lesiones.

