Dos trasladados, uno de ellos menor, tras salirse de la vía y chocar con un árbol en Lezaun

Imagen del accidente de tráfico en Lezaun. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos personas, entre ellas un niño de 10 años, han sido trasladados este domingo para descartar lesiones tras sufrir una salida de vía y chocar contra un árbol a la altura del kilómetro 14,8 de la NA-120, en el término municipal de Lezaun.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente vial a las 12.39 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos del parque de Estella, una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

Si bien no tenían daños aparentes, se ha trasladado al Hospital García Orcoyen de Estella a un varón de 45 años y un niño de 10 años para descartar lesiones.