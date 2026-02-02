Dos trasladados por inhalación de humo leve en un incendio en una vivienda en Lodosa

PAMPLONA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos varones de 41 y 36 años han sido trasladados este lunes al centro de salud de Lodosa por inhalación de humo leve en el incendio en una vivienda de esta localidad, según han informado desde Emergencias.

El incendio, registrado sobre las 9.52 horas, ha afectado al tejado de una vivienda de Lodosa. A las 10.50 horas ha quedado extinguido y los bomberos se encargan de realizar labores de ventilación.

Como consecuencia del fuego, dos varones de 41 y 36 años han sido trasladados al centro de salud de la citada población por inhalación de humo de carácter leve.

Al lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Lodosa, una ambulancia SVB, agentes de la Policía Municipal y agentes de la Policía Foral.