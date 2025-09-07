La dotación pública o la calidad del empleo, retos de los servicios sociales en Navarra, según investigadores de la UPNA

PAMPLONA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El "elevado peso" del modelo residencial en la atención a la dependencia, la "escasa dotación pública" de servicios de ayuda a domicilio y la necesidad de "reforzar la calidad del empleo" en el sector asistencial son algunos de los desafíos a los que se enfrentan los servicios sociales en Navarra. Así lo recoge el libro 'La respuesta de los servicios sociales ante los nuevos riesgos de la sociedad. Un análisis desde el paradigma de la inversión social', que han coordinado tres investigadores de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), Miguel Laparra Navarro, Nerea Zugasti Mutilva y Víctor Sánchez-Salmerón, con la participación de Sandra Siria Mendaza, investigadora de la institución académica.

La obra, publicada recientemente por la editorial Dykinson, ha contado con la participación de casi una treintena de investigadores de una decena de universidades e instituciones, quienes examinan cómo se está adaptando el sistema de servicios sociales en España ante los retos emergentes de la sociedad. El volumen plantea su "modernización" desde la perspectiva de la inversión social, un enfoque que "prioriza la prevención, el desarrollo de capacidades y la promoción de la autonomía, orientando los recursos no solo a la protección, sino también a fomentar la igualdad de oportunidades, la inclusión y la cohesión social".

Según explican desde la UPNA, el capítulo dedicado a Navarra señala que la Comunidad foral tiene que hacer frente actualmente a "importantes retos para adecuar su sistema de servicios sociales a las nuevas demandas. El aumento de la presión en ámbitos como la atención a la dependencia, los procesos de exclusión social o las situaciones de vulnerabilidad infantil obligan a reforzar el modelo de atención, mejorar la coordinación con otros sistemas de protección, favorecer la colaboración con el tercer sector y desarrollar metodologías de intervención más centradas en la prevención, la atención temprana y el entorno comunitario".

También destaca la importancia de avanzar en "aspectos clave" como "el fortalecimiento de la atención primaria, la mejora de la gobernanza del sistema y la construcción de un modelo de atención integrada con otros ámbitos como el sanitario, el educativo o el empleo". Asimismo, subraya el interés de impulsar metodologías que "actúen de forma anticipada" y sobre los entornos de vida de las personas, especialmente, desde los servicios sociales de base, tal como exponen el grupo de investigadores de la UPNA.

REFORMAS DE LOS SERVICIOS SOCIALES

La publicación en su conjunto ofrece un análisis actualizado del sistema de servicios sociales, que, como subraya Miguel Laparra, responsable del grupo de investigación ALTER de la UPNA, "ha devenido en una parte crecientemente significativa del Estado de Bienestar, tanto por sus dimensiones como por la especial sensibilidad de sus programas: la protección de la infancia y la familia, la atención a la discapacidad o a las situaciones de dependencia, los programas orientados a la inclusión de los sectores excluidos o la protección económica de carácter asistencial".

El sistema se enfrenta a retos como "el apoyo a la conciliación, la acogida e integración de la población inmigrante o el apoyo a las personas víctimas de violencia de género" y a transformaciones estructurales caso del "envejecimiento de la población, las transformaciones de los modelos familiares, la intensificación de los procesos migratorios, los cambios en el modelo productivo y las dinámicas de exclusión social". Frente a ellos, "los servicios sociales han experimentado un notable refuerzo de los recursos durante las últimas décadas", apunta el equipo de investigadores.

En este contexto, el libro advierte de que "una respuesta puramente incrementalista será insuficiente si los servicios sociales no afrontan un profundo proceso de reformas". "Estas reformas, en un sistema descentralizado como el español, se están desarrollando con enfoques diversos según el territorio, pues abarca desde cambios normativos y de gobernanza hasta nuevas formas organizativas, de atención a la demanda, de colaboración intersectorial y de cooperación con el tercer sector", según recoge la monografía.

El libro propone revisar el papel de los servicios sociales desde el paradigma de la inversión social, "una perspectiva que amplía su función más allá del cuidado y la protección, hacia una contribución activa al desarrollo del capital humano, la igualdad de oportunidades y la cohesión social". "Esta orientación de los servicios sociales, más preventiva, más capacitadora, más de preparación, activación y empoderamiento, que supere la tradición más asistencialista, de la protección y la compensación, tal como sugiere el paradigma de la inversión social, requiere también una dimensión comunitaria que supere a su vez el abordaje eminentemente individualista (o familista en el mejor de los casos) de la intervención social", señala Miguel Laparra, investigador del Instituto I-COMMUNITAS de la UPNA.

El libro compila los resultados del proyecto de investigación INVESSOC ('La respuesta de los servicios sociales a los nuevos riesgos desde el paradigma de la inversión social'), financiado por la Agencia Estatal de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y dirigido por Miguel Laparra.