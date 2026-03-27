Se duerme al volante y choca contra una farola en Tudela

Imagen del vehículo accidentado. - POLICÍA LOCAL DE TUDELA

PAMPLONA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Tudela ha atendido este viernes de madrugada un accidente de circulación en la Carretera Alfaro, a unos 200 metros del parque de bomberos y en dirección al polígono, al colisionar un turismo con una farola. Su conductora y única ocupante, una mujer de 20 años, ha resultado ilesa.

La actuación ha tenido lugar a las 5.20 horas y han intervenido agentes de policía local y tres dotaciones de bomberos. El siniestro se ha producido al generarse sueño en la conductora que, tras rozar levemente el turismo con el bordillo de la acera, ha dado un fuerte volantazo que le ha llevado a impactar bruscamente contra una farola y los setos, quedando dañado el frontal del turismo. La farola ha sido retirada y el vehículo trasladado con la grúa de asistencia en viaje, informan desde la Policía Local.

A lo largo de la jornada del jueves la Policía Local ha realizado otras intervenciones. Así, sobre las 12.00 horas, se ha atendido un accidente en la glorieta de Tudela entre un turismo y una motocicleta, que ha tenido como consecuencia únicamente daños materiales si resultar nadie herido y se ha resuelto con un parte amistoso.

A las 16.30 horas, en calle Río Madre, ha detenido a un varón de 37 años por una requisitoria del Juzgado de Pamplona. Ha sido trasladado a calabozos de Policía Foral hasta su puesta a disposición judicial.

A las 1.00 horas se acude a calle Ador, dado que un vehículo ha sufrido un acto vandálico con una señal de tráfico. El vehículo ha quedado dañado en su luna delantera y se han hecho las gestiones pertinentes para avisar al titular del turismo e informar de la posterior interposición de denuncia.