DYA Navarra atiende a dos personas apuñaladas esta madrugada en Pamplona

Voluntarios de DYA. - DYA NAVARRA

PAMPLONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

DYA Navarra ha atendido a 92 personas en la penúltima jornada de los Sanfermines, de las que 27 han sido trasladadas en ambulancia a centros hospitalarios. Destaca la atención a dos personas apuñaladas con arma blanca durante esta madrugada.

Según ha detallado DYA, el primero de ellos es un menor de 17 años que, desde la Plaza del Castillo, ha sido trasladado en ambulancia con un neumotórax después de que el arma blanca le llegara a perforar el pulmón.

El segundo apuñalamiento ha tenido lugar en la zona del Caballo Blanco de Pamplona. Un hombre de 31 años ha sido trasladado por DYA Navarra con una deformidad en el cráneo y una herida en el labio, según ha añadido la organización.

DYA ha destacado la atención a 49 personas con contusiones y diferentes heridas, 8 por trauma, 4 personas por intoxicación etílica, dos por intoxicaciones por drogas y dos personas con quemaduras.

Por otro lado, en el último encierro de las fiestas, con toros de Jandilla, DYA Navarra ha atendido in situ a 10 corredores heridos. De ellos, tres han sido trasladados en ambulancia de DYA Navarra. El primero de ellos desde el tramo de Santo Domingo con el brazo fracturado y los otros dos trasladados se han producido desde la Bajada de Javier, uno de ellos con una deformidad en la pierna izquierda después de que un toro le cayera encima y el otro varón con un corte en el pie y mareos.