Educación abre el plazo para solicitar las becas y ayudas de estudios postobligatorios no universitarios

PAMPLONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Navarra (BON) publica este martes la apertura del plazo para solicitar las becas y ayudas para estudios postobligatorios no universitarios dentro de la convocatoria general del curso 2025-2026 del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, dotadas con 1.054.786,00 euros.

Estas becas y ayudas están dirigidas al alumnado empadronado en Navarra desde el 1 de enero de 2024 que haya formalizado la matrícula en centros del sistema educativo español y se pueden tramitar hasta el 18 de diciembre de forma on line a través de la ficha correspondiente a esta convocatoria que da acceso a la aplicación de gestión de becas. En esta convocatoria se ha renovado la aplicación de tramitación telemática, para que sea más sencilla e intuitiva a la hora de cumplimentar la solicitud de beca, según ha explicado el Gobierno foral en una nota.

Las solicitudes pueden realizarse para las enseñanzas de Formación Profesional de grado básico, medio y superior; Bachillerato; enseñanzas deportivas; enseñanzas artísticas profesionales; enseñanzas artísticas superiores; estudios religiosos superiores; y estudios de idiomas realizados en escuelas oficiales de idiomas.

En cuanto a los conceptos subvencionables, se pueden solicitar ayudas para la matrícula, la residencia, el transporte, el comedor, el expediente académico (para enseñanzas artísticas superiores y estudios religiosos superiores) y como ayuda extraordinaria (solo en casos excepcionales, como necesidad económica grave, orfandad absoluta o discapacidad superior al 33%, entre otras).

Para determinar la cuantía de la beca o ayuda, las solicitudes se ordenarán según la renta familiar disponible. Además, la renta disponible per cápita para poder optar a la ayuda extraordinaria, dirigida a unidades familiares que declaren y demuestren una necesidad económica grave, no podrá superar los 4.800 euros.

Los importes de ayuda de residencia según el umbral de renta de la unidad familiar son los siguientes: 3.000 euros para el umbral 1, 2.400 euros para el umbral 2, 1.800 euros para el umbral 3, y 1.500 euros para el umbral 4.

Las ayudas y becas al estudio del Gobierno de Navarra tienen carácter complementario respecto a las convocatorias generales del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, o del Gobierno Vasco. Para la concesión se tendrán en cuenta tanto los requisitos económicos como los académicos. También es requisito haber solicitado beca al Ministerio de Educación y Formación Profesional o al Gobierno Vasco para el curso 2025-2026, cuando se reúnan las condiciones requeridas para ello.

La solicitud se podrá presentar de manera telemática a través de la ficha de trámite de https://appseducacion.navarra.es/ttbecasayudas/, a la que se accederá mediante el usuario de EDUCA, Cl@ve o certificado digital o DNI electrónico. Además, se podrá presentar en papel por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

La relación provisional de las becas y ayudas otorgadas y denegadas será publicada en el portal http://www.navarra.es y se podrá consultar en la aplicación de gestión de becas.