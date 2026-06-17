Educación adjudica el proyecto de las nuevas cocinas de los colegios públicos de Zizur Mayor

Imagen de la recreación del edificio cocinas. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha adjudicado el proyecto de construcción y la dirección facultativa de las obras de construcción de las nuevas cocinas de los colegios públicos de Zizur Mayor por un importe de 95.285,91 euros, IVA incluido.

El plazo para la redacción del proyecto, una vez formalizada la contratación, es de 45 días.

El nuevo edificio de cocinas dará servicio a los tres colegios públicos de la localidad, esto es, CP Camino de Santiago, CP Erreniega y CP Catalina de Foix y se implantará en un lateral del patio escolar existente, donde actualmente se sitúa un edificio de viviendas y almacenes.

El diseño del nuevo edificio se ha considerado atendiendo a una mínima reducción de la ocupación efectiva del patio, concentrando el volumen en una configuración compacta, la optimización de la implantación para preservar el mayor espacio libre posible destinado a uso recreativo y la minimización del impacto visual y volumétrico, mediante una arquitectura de escala controlada y carácter sobrio. Además, esta actuación salvaguarda el pequeño frontón existente, ha informado el Gobierno foral.

Por otra parte, el nuevo inmueble se ha diseñado ateniendo el rendimiento económico de sus instalaciones, la seguridad higiénico sanitaria y su trazabilidad, la eficiencia operativa mediante flujo lineal sin cruces y es flexible para futuras evoluciones productivas.

El nuevo volumen, de 652 m2 construidos resolverá las necesidades de una cocina moderna que atienda a los centros educativos y sus estancias permitirán la recepción y control de mercancías, el almacenamiento seco, refrigerado y congelado con antecámaras térmicas, la preparación sectorizada de verduras, carnes y pescados, la cocina caliente, fría y menús especiales, el abatimiento, conservación y termosellado, la expedición de carros, así como el retorno independiente de sucio y áreas de lavado, sistema mecanizado de tratamiento de residuos y el espacio para personal y áreas técnicas.

Además, esta nueva construcción contemplará dos aseos y un pequeño almacén de servicio a las necesidades propias del patio escolar.

Se ha adjudicado el proyecto de construcción y la dirección facultativa de las obras de construcción del edificio a la participación conjunta formada por José Javier Asiáin Ansorena, Pablo J. Flores Domínguez y Javier Mugueta Jurío.