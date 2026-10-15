Educación amplía a 2 millones la convocatoria de becas y crea una nueva 'Ayuda General al Estudio'

Archivo - El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno. - KIKE RINCÓN-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Navarra ha publicado este jueves la convocatoria de becas de estudios posobligatorios del Departamento de Educación, una convocatoria que duplica la cuantía de las becas, que pasa de uno a dos millones de euros, y que establece un nuevo concepto, el de 'Ayuda General al Estudio', que permitirá que todas las personas becadas tengan una ayuda que les permita, por ejemplo, comprar materiales, adquirir licencias de software, o poder financiar el transporte a las empresas donde el alumnado de FP haga sus estancias formativas duales. El importe de la nueva ayuda irá de los 100 a los 150 euros por alumno, en función del nivel de renta familiar.

Las solicitudes correspondientes a esta convocatoria de becas de Educación para estudios posobligatorios se pueden presentar a partir del viernes, 16 de octubre, y hasta el 16 de noviembre. Están dirigidas al alumnado empadronado en Navarra, al menos desde el 1 de enero de 2025, que haya formalizado la matrícula en centros del sistema educativo español. Las solicitudes pueden realizarse para las enseñanzas de Formación Profesional de grado Básico, Medio y Superior, Bachillerato, enseñanzas deportivas, enseñanzas artísticas profesionales, enseñanzas artísticas superiores, estudios religiosos superiores y estudios de idiomas realizados en escuelas oficiales de idiomas.

Los conceptos subvencionables son los de Ayuda General al Estudio, matrícula, residencia, transporte, comedor, expediente académico (para enseñanzas artísticas superiores y estudios religiosos superiores) y ayuda extraordinaria (solo en casos excepcionales, como necesidad económica grave, orfandad absoluta o discapacidad superior al 33%, entre otras), informan desde el Gobierno de Navarra.

El consejero de Educación, Carlos Gimeno, que ha presentado este jueves, junto al director general de Infraestructuras, Servicios Educativos y Digitalización, Luis Calatayud, la convocatoria de las becas y las nuevas ayudas, ha señalado que, con el fin de dar cabida a parte del alumnado navarro que, por superar los umbrales establecidos o por no poder optar a ninguno de los conceptos subvencionables, se quedaban fuera de la convocatoria, el Departamento ha ampliado (más de un 20% de media) los umbrales de renta, conjuntamente con el Departamento de Universidades, "de tal manera que muchas más familias van a poder ser beneficiarias de las becas".

Por su parte, Luis Calatayud ha dado a conocer que se ha actualizado el coeficiente para el cálculo de la ayuda de transporte, pasando del 2,8 al 3,6. En el caso del alumnado de la zona pirenaica (Valles del Roncal, Salazar, Aezkoa y Erro y los municipios de Valcarlos, Burguete y Roncesvalles) el coeficiente pasa a ser del 3,1 al 4.

Como aspecto novedoso se ha establecido un nuevo concepto en dichas becas llamado 'Ayuda general al estudio' que va a permitir que todos los becarios tengan una ayuda que les permita, por ejemplo, comprar material escolar, adquirir licencias de software, poder financiar el transporte a las empresas donde el alumnado de FP haga sus estancias formativas duales, o la adquisición de indumentaria profesional. Se concibe como una ayuda general al estudio para cualquier gasto en que incurran las familias y que no esté cubierto por el resto de conceptos que tradicionalmente se han becado en la convocatoria (matrícula, transporte, comedor y residencia). El importe de la nueva ayuda irá de los 100 a los 150 euros por alumno o alumna, en función del nivel de renta familiar.

Para todo el alumnado que solicita beca este curso 2026/2027 se hace depender las ayudas (matrícula, residencia, transporte y comedor) del nivel de renta, de forma que las sean del 100%, 80%, 60% y 50%, en función de los tramos 1, 2, 3, y 4 de renta familiar disponible, el cual depende, a su vez, del número de miembros de la familia.

Con respecto a la nueva ayuda (Ayuda General al Estudio), en función del nivel de renta, el importe de será del 150, 125, 100 y 100 euros según los tramos 1, 2, 3, 4 de renta familiar disponible. Esta ayuda se abona íntegramente, independientemente de si también se percibe beca por parte del Estado.

Aunque la convocatoria de becas es complementaria de la Convocatoria General del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes o del Gobierno Vasco, la concesión de esta ayuda se abonará independientemente de la cantidad recibida de la convocatoria estatal o del Gobierno Vasco, al igual que la ayuda extraordinaria y la ayuda por expediente académico. La finalidad es facilitar el acceso a las ayudas para estudiantes de Navarra "excluidos por umbrales estatales".

En este sentido, el Ejecutivo foral ha apuntado que, según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del año 2025, del Instituto Nacional de Estadística, sobre el nivel de calidad y condiciones de vida por comunidad autónoma en 2024, la renta neta anual media per cápita en la Comunidad Foral de Navarra es, aproximadamente, un 17,47% más alta que la media española. "Esta mayor renta per cápita va unida a un mayor coste de la vida, lo que no se recoge en la convocatoria estatal", señala.

El objetivo de la convocatoria del Departamento de Educación es "garantizar el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación, equiparando las condiciones de acceso a los estudios postobligatorios no universitarios del alumnado de la Comunidad foral de Navarra, teniendo en cuenta la realidad de la Comunidad foral, en los términos previstos en el artículo 80.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación".

Las solicitudes se podrán presentar de manera telemática a través de la ficha de trámite, a la que se accederá mediante el usuario de EDUCA, Cl@ve o certificado digital o DNI electrónico. Además, se podrá presentar en papel por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. La relación provisional de las becas y ayudas otorgadas y denegadas será publicada en el portal navarra.es y se podrá consultar en la aplicación de gestión de becas.