Educación condena las movilizaciones contra una profesora en el colegio Virgen Blanca de Huarte

PAMPLONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha expresado su condena por las movilizaciones impulsadas por la Apyma Zumedia del colegio público Virgen Blanca de Huarte, "que han derivado en varias situaciones de acoso a una profesora a la que un grupo de padres y madres del centro ha impedido al acceso a su puesto de trabajo".

En una nota de prensa, el consejero de Educación del Ejecutivo foral, Carlos Gimeno, ha mostrado su "solidaridad con la docente y su rotundo rechazo al comportamiento de un grupo de familiares de alumnado del centro, que desde el pasado viernes se ha manifestado a las puertas del colegio intentando impedir físicamente la incorporación de esta profesora".

A la vista de lo sucedido, la docente ha pedido la apertura del protocolo de agresión externa. Según han relatado desde el Gobierno foral, ayer lunes esta profesora "se vio obligada a utilizar una puerta secundaria del centro para poder acceder, ante la presencia de un grupo de personas que, en actitud intimidatoria, se había concentrado en el acceso al colegio para intentar impedir que entrara".

Hoy martes "se ha repetido el acoso físico y estas personas se han repartido en las entradas hasta el punto de impedir la entrada de la docente a su trabajo".

La profesora "se ha dirigido a agentes municipales para denunciar la situación vivida", y estos le han informado de que por razones de competencia debía presentar la denuncia ante la Policía Foral.

Educación ha solicitado a la comunidad educativa del colegio Virgen Blanca que "cese en sus movilizaciones contra la docente y contribuya a la convivencia en el centro".