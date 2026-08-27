Educación crea nuevas rutas de transporte escolar para el alumnado de la Ribera, Pirineo y Valle de Esteribar

Autobús. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha creado nuevas rutas de transporte para el alumnado de Formación Profesional de ciclos de tarde de la Ribera que estudia en Tudela y para el alumnado de FP del Pirineo y del Valle de Esteribar que estudia Formación Profesional en los centros CIP Huarte, CI Agroforestal, CIP Virgen del Camino y CI María Ana Sanz de Pamplona.

Con efectos de septiembre, entrarán en funcionamiento estas nuevas rutas que consiguen dar respuesta a una demanda histórica de transporte escolar para el alumnado de grados Medios de tarde de la Ribera que estudia en Tudela. Ante la demanda detectada por los centros educativos, el departamento ha creado un nuevo servicio de transporte escolar de autobuses que permitirá el transporte de todo el alumnado con derecho, según normativa, así como de aquel que solicite su utilización en plazas vacantes, sin coste alguno para el alumnado y sus familias.

Las nuevas rutas creadas son las siguientes:

-Ruta 1042: Castejón, Corella, Cintruénigo, Cascante, Murchante (con capacidad de 55 plazas) y destino a CIP ETI de Tudela, CIP ETI San Juan y el IES Benjamín de Tudela.

-Ruta 1043: Buñuel, Ribaforada, Cabanillas, Fontellas (con capacidad de 55 plazas) y destino a CIP ETI de Tudela, CIP ETI San Juan y el IES Benjamín de Tudela.

Asimismo, se proporciona un nuevo servicio de transporte escolar para el alumnado de Formación Profesional de Grado Medio y Grado Básico del Pirineo y Valle de Esteribar a los centros de Formación María Ana Sanz, Agroforestal y Virgen del Camino de Pamplona y al centro integrado de Huarte. Además, se ofertará la utilización de plazas vacantes disponibles para alumnado de grados superiores.

Según el Gobierno foral, la implantación de esta medida, impulsada por los propios centros educativos afectados, contribuye a la vertebración del territorio y permite consolidar la presencia de población joven en zonas rurales y localidades en riesgo de despoblación. Además, ha añadido, se garantiza el acceso a la educación en condiciones de igualdad a familias que actualmente se ven obligadas a tener que sufragar el alojamiento y manutención semanal de estos estudiantes en Pamplona.

La nueva ruta escolar creada en el Pirineo y Valle de Esteribar es la siguiente:

-Ruta 612: Auritz / Burguete, Aurizberri / Espinal, Biskarreta, Lintzoain, Erro, Zubiri, Larrasoaña, Olloki, (con capacidad de 34 plazas) y destino a los centros de Formación Profesional de Huarte y María Ana Sanz, Agroforestal y Virgen del Camino de Pamplona.

AMPLIACIONES EN ZONA MEDIA, MONTAÑA Y CUENCA DE PAMPLONA

Adicionalmente, en el curso 2026/2027, se dotarán más plazas de transporte escolar para el alumnado de la Zona Media en Caparroso y Rada, pasando la capacidad del autobús de 26 a 55 plazas. En Miranda de Arga se aumenta el tamaño del vehículo de 55 a 63 plazas, redistribuyendo a su vez del alumnado de Larraga, Artajona, Miranda de Arga y Berbinzana, lo que permitirá tener 10 plazas para nuevas necesidades.

Por otra parte, se amplían las plazas de autobús escolar de Arantza e Igantzi al IES Toki Ona de Bera, de 55 a 61 asientos y se han contratado más plazas de Mutilva al IES Plaza de la Cruz de Pamplona.

Finalmente, se consolidan los dos autobuses ramales 348 y 349 de Corella y Tudela a Pamplona, que nacieron en enero 2026.

El departamento de Educación pretende alcanzar con estas medidas la prestación de un servicio de transporte escolar, de calidad y proximidad, para el conjunto del alumnado y sus familias, que abarca a un total aproximado de 15.000 estudiantes. Asimismo, ha destacado el Ejecutivo la buena marcha del transporte escolar durante el curso 2025/2026, sin apenas incidencias reseñables y teniendo ya garantizado el transporte escolar para este próximo curso 2026-2027 tanto en autobuses como en las rutas cubiertas con taxis o vehículos VTC.