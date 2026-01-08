Educación licita el proyecto de construcción de una cocina para los comedores escolares de colegios públicos de Zizur

Archivo - Comedor escolar - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha publicado este jueves la licitación del proyecto de construcción de un nuevo edificio en el que se ubicará una nueva cocina in situ con capacidad para atender los comedores escolares de los tres colegios públicos de Zizur Mayor, que en la actualidad escolarizan a 1.329 alumnos y alumnas.

Una vez construida esta nueva cocina, el Departamento seguirá asumiendo la gestión comarcalizada de los comedores de la localidad. La licitación del proyecto y la dirección de obra se autoriza por un presupuesto máximo de 108.898,10 euros.

El Departamento de Educación y el Ayuntamiento de Zizur Mayor han firmado para ello un convenio interadministrativo que posibilitará el impulso a este proyecto, gracias a la cesión por parte del Consistorio de una parcela situada en el actual espacio de uso común de los colegios públicos, en la que, con un total de 360 m2, Educación construirá una nueva cocina in situ asumiendo el gasto íntegro de la obra, calculado en más de un millón de euros y que será financiado con cargo a los presupuestos del Departamento.

En Zizur Mayor se ubican los colegios Erreniega, Camino de Santiago y Catalina de Foix. Para poder ubicar la nueva cocina in situ es preciso la mutación demanial del solar propiedad de dicho ayuntamiento, es decir, el cambio de destino de un terreno que ya es de dominio público. El consistorio de Zizur procederá a la segregación y posterior tramitación del expediente de mutación demanial de la parcela afectada, explican en un comunicado desde el Ejecutivo foral.

El nuevo edificio de las cocinas escolares de Zizur Mayor dispondrá de todos los espacios para la recepción de materias primas, almacenamiento, preparación de menús (también especiales), distribución, gestión de residuos, lavado y otros espacios auxiliares. Además, se reservará un espacio en la planta baja para la ubicación de aseos del patio y se habilitará asimismo un almacén con entrada independiente que gestionará el Ayuntamiento de Zizur Mayor.

Se prevé que el proyecto de ejecución que ahora se licita esté redactado en 2026, iniciándose la licitación de las obras inmediatamente después.

Con esta obra serán ya 38 los centros públicos comarcales con cocinas in situ impulsadas por el Servicio de Ayudas al Estudio y Servicios Educativos de la Dirección General de Digitalización y Servicios Educativos como parte de las mejoras en el servicio de comedores escolares contempladas en el nuevo Decreto Foral 58/2024 que regula los comedores escolares de centros docentes públicos no universitarios de Navarra.

"Unas cocinas in situ que, siempre que las características físicas de los centros escolares lo permiten, contribuyen a garantizar la calidad de los menús diseñados y supervisados por profesionales con formación acreditada en nutrición humana y dietética, promoviendo una alimentación más saludable, sostenible e inclusiva, mediante el impulso de la calidad nutricional y el control de la misma", destacan desde el Gobierno de Navarra.