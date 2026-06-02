Educación propone en la Mesa General la distribución de las 722 plazas docentes que ofertará en el verano de 2027

PAMPLONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha comunicado este martes en la Mesa General de la Administración de la Comunidad foral y sus organismos autónomos la propuesta de distribución de las plazas docentes que se ofertarán en una nueva convocatoria del proceso de concurso oposición que se prevé desarrollar a lo largo de los meses de junio y julio del próximo año 2027.

En total serán 722 plazas, de las que 648 corresponden al cuerpo de profesorado de Enseñanza Secundaria, 21 al profesorado de Escuelas Oficiales de Idiomas y 53 al cuerpo de profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional. De estas 722 plazas, 610 proceden de decretos forales de oferta pública de empleo publicadas los años 2024 y 2025. A estas 610 plazas se le han añadido otras 112 plazas correspondientes a la tasa de reposición, debida sobre todo a las jubilaciones del personal docente, del año 2025.

Las 722 plazas se distribuyen en 51 especialidades diferentes, 43 especialidades del cuerpo de secundaria, 3 de escuelas oficiales de idiomas y 5 del cuerpo de especialistas en sectores singulares en sectores de formación profesional.

Con los datos actuales, una vez cubiertas estas 722 plazas por personal funcionario, la tasa de interinidad estructural alcanzaría la meta del 8% determinada por las instituciones europeas.