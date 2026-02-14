EH Bildu acusa a UPN de "traer la política trumpista a Navarra sin importarle las consecuencias"

Archivo - La portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Laura Aznal. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha acusado a UPN de querer "traer la política trumpista a Navarra sin importarle las consecuencias que ello tendría para la ciudadanía" y ha asegurado que "cada día es más evidente" que la presidenta regionalista, Cristina Ibarrola, es "la representante del trumpismo" en la Comunidad foral.

"Mientras vemos el auge de la ultraderecha a nivel internacional y los recortes que suponen en derechos y libertades para las mayorías sociales, también vemos cómo UPN se parece cada vez más a esa ultraderecha", ha afirmado en un comunicado.

Para la coalición abertzale, la elección de Ibarrola como candidata de UPN en las próximas elecciones forales, "evidencia la incapacidad" del partido por "ofrecer un proyecto de futuro para Navarra y su ciudadanía". "Es una clara muestra de su insuficiencia y desinterés por atender las necesidades reales de la gente, y responde a su nerviosismo por llevar tantos años sin gobernar, algo que aún no ha asimilado", afirma.

EH Bildu ha destacado que "afortunadamente, UPN lleva 11 años fuera del Gobierno y sin condicionar las políticas públicas de Navarra", y "ello ha repercutido muy positivamente en el bienestar de las navarras y navarros". "Los acuerdos que hemos logrado alcanzar entre las distintas fuerzas progresistas han servido para avanzar en derechos y ampliar libertades. EH Bildu ha sido fundamental para cerrar el paso a las derechas y cada vez es más determinante para conseguir esas mayorías progresistas en Navarra", ha subrayado.

En este sentido, la formación ha resaltado que "nuestro compromiso es con la gente y es un compromiso firme". "Hemos demostrado que, cuanta más incidencia tiene EH Bildu en las políticas públicas, más mejoran las condiciones de vida de la ciudadanía. Y, sin duda, esa es la dirección que vamos a seguir, continuar trabajando para ampliar los derechos sociales que las derechas quieren negar", ha concluido.