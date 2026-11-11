EH Bildu apuesta por defender el derecho a la vivienda "en todos los ámbitos": "No termina con la huelga de hoy"

La cabeza de lista de EH Bildu por Navarra al Congreso, Eneka Maiz, junto a la candidata de EH Bildu a la presidencia de Navarra, Laura Aznal - EH BILDU

PAMPLONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de EH Bildu por Navarra al Congreso, Eneka Maiz, ha afirmado que "es muy importante trabajar a favor del derecho a la vivienda en todos los ámbitos, no solo en la calle como hoy", día de la huelga general, sino "también en las instituciones, en administración local, en ayuntamientos, en el Gobierno de Navarra y, por supuesto, en Madrid".

Así lo ha afirmado este miércoles, en declaraciones a los medios de comunicación junto a la candidata de EH Bildu a la presidencia de Navarra, Laura Aznal, antes de participar en la manifestación convocada en la Plaza del Castillo de Pamplona por ELA, LAB, ESK, Steilas, Etxalde, Hiru, el Sindicato Socialista de Vivienda y la Red de Sindicatos de Vivienda.

"Hay muchísima gente hoy, es un éxito de convocatoria porque se están reivindicando derechos. Derechos que nos atañen a todas y a todos. Y el éxito de la convocatoria de hoy es por la responsabilidad y la implicación de todos los navarros y todas las navarras, de todas las organizaciones convocantes, que se han organizado muy bien, y de esa fuerza en la calle", ha indicado.

Por eso, ha continuado, "es muy importante trabajar a favor del derecho a la vivienda en todos los ámbitos, no solo en la calle como hoy, eso también", sino "también en las instituciones, en administración local, en ayuntamientos, en el Gobierno de Navarra y, por supuesto, en Madrid".

"EH Bildu tenemos una agenda propia, movilizadora, hoy la comunidad de EH Bildu está aquí en la calle, pero no termina con lo de hoy, porque mañana en Madrid votamos dos decretos, vamos a votar a favor de esos dos decretos tan importantes, no suficientes pero sí muy importantes", ha explicado Maiz.

Según ha añadido, "el sábado tenemos otra cita en Bilbao, vamos a hacer una manifestación multitudinaria a favor de los derechos, y por supuesto el 29 de noviembre estaremos a pie de urna siendo responsables con nuestro voto".

Por su parte, Laura Aznal ha indicado que "es evidente que hoy es un día muy importante, es un día potente, es un día de lucha y de reivindicación". "Y todos los representantes de EH Bildu hoy vamos a participar en todas las movilizaciones de este día de huelga general, porque desde EH Bildu entendemos y vemos la vivienda como un derecho y no como un negocio o como una herramienta de especulación", ha señalado.

Ha añadido Aznal que "podemos decir, afortunadamente, que en Nafarroa se han dado pasos, y se han dado pasos importantes, y en todos ellos EH Bildu ha sido protagonista y ha sido motor, porque hemos impulsado muchísimas iniciativas".

"Podemos hablar de la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, podemos hablar de que las viviendas de protección oficial no tengan una calificación con caducidad, podemos hablar de diferentes medidas de protección para las personas vulnerables. Y reconocemos que se ha hecho mucho, pero falta muchísimo por hacer, van a ser necesarios recursos y va a ser necesaria voluntad política", ha remarcado.

Y en este sentido, ha continuado, EH Bildu "va a seguir trabajando va a reivindicar hoy y todos los días de este año y de los próximos años".