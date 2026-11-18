La cabeza de lista de EH Bildu al Congreso por Navarra, Eneka Maiz, y el parlamentario Mikel Zabaleta. - EH BILDU

PAMPLONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de EH Bildu al Congreso por Navarra, Eneka Maiz, ha abogado este miércoles por "intervenir y regular el mercado para que la vivienda cumpla su función social" y ha destacado que "necesitamos más fuerza para seguir avanzando" en esta materia.

En un acto electoral en Pamplona, en el que ha estado acompañada por el parlamentario Mikel Zabaleta, Maiz ha destacado que "la falta de vivienda es hoy el principal problema de la ciudadanía navarra y, por tanto, nuestra máxima prioridad". "Vivimos una auténtica emergencia habitacional que impide a miles de personas, y especialmente a nuestra juventud, construir un proyecto de vida en sus pueblos y ciudades", ha advertido.

"No podemos permitir que unos sueldos ya de por sí precarios se vayan por el sumidero de los alquileres abusivos, ni que la especulación y el negocio estén por encima del derecho a un hogar", ha subrayado.

La candidata ha afirmado que "la solución pasa por intervenir y regular el mercado para que la vivienda cumpla su función social". En este sentido, ha destacado el trabajo de la coalición abertzale impulsando "una ley para declarar zonas tensionadas", decretos para "dar estabilidad a inquilinos y propietarios" y "hemos garantizado el escudo social para proteger a las familias más vulnerables". "Pero sabemos que no basta. Queda mucho por hacer y necesitamos más fuerza para seguir avanzando", ha destacado.

En esta línea, el parlamentario de EH Bildu Mikel Zabaleta ha pedido "más fuerza para frenar la especulación y los abusos en el mercado de la vivienda. Para acabar con los contratos fraudulentos, los alquileres abusivos y los alojamientos turísticos ilegales que restan viviendas a nuestros barrios".

También para "dar respuesta a la falta de vivienda en nuestros pueblos, que dificulta que la juventud pueda quedarse a vivir y agrava la despoblación". Por eso, ha apostado por "declarar toda Navarra como zona de mercado tensionado. Queremos regular los alquileres y bajar los precios en todo el territorio para garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible. Porque, a los problemas generales, hay que dar respuestas integrales".

Zabaleta ha destacado el compromiso de EH Bildu de "seguir peleando también desde Madrid: para que la vivienda sea de una vez por todas un derecho y deje de ser un negocio". "Este 29N tenemos que levantar una gran ola por el derecho a la vivienda", ha remarcado.