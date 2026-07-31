EH Bildu defiende un "modelo de exclusividad" de la Policía Foral, "superando la dependencia de las FCSE"

PAMPLONA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha defendido, ante el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Navarra y el central en la Junta de Seguridad, que "la Policía Foral asuma en plenitud las competencias en la gestión de la seguridad pública, un modelo de exclusividad y superando el modelo actual de dependencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Por ello, EH Bildu ha criticado "la coexistencia de diferentes policías en el mismo espacio geográfico realizando las mismas labores, lo que genera que Navarra tenga uno de las ratios de policía por habitante más alta de Europa, un número desproporcionado para la sociedad en la que vivimos". Por ello, ha expuesto, "el anuncio del aumento de efectivos de la Policía Foral debe comportar una disminución equivalente del de las FCSE".

EH Bildu ha indicado que, según el acuerdo anunciado, "la creación de la Plataforma única de emergencias permitirá que las FCSE se activen en lugar de que sea la Policía Foral la que asuma la integridad de la labor de seguridad pública". "Ya no será el Centro de Mando y Coordinación de la Policía Foral quien será el receptor de las llamadas de contenido policial recibidas en el teléfono 112 y quien asigne la actuación al cuerpo policial que corresponda", ha criticado.

Según lo informado ayer, ha continuado, "será una aplicación informática la que adjudicará la intervención policial, no en función de la distribución de competencias pactada, sino en función de un teórico geoposicionamiento de patrullas". "Este extremo obedece a los intereses que tiene el Estado, por encima de los de la ciudadanía navarra", ha expuesto EH Bildu.

Desde la coalición abertzale, han defendido que "hay que avanzar y profundizar en un reajuste de las unidades de policía de modo que en la medida que Policía Foral desarrolle competencias exclusivas de la Comunidad foral y los Cuerpos de Seguridad del Estado dejen de prestarlas".

"Navarra tiene que asumir de forma íntegra las competencias plenas no sólo en materia de tráfico y transportes sino también en materia de seguridad ciudadana, medio ambiente, espectáculos públicos, actividades clasificadas y orden público, así como las de policía judicial. No apostar por esa asunción plena de competencias en materia de seguridad pública supone considerar a la Policía Foral incapaz de ser la policía democrática y de referencia que Navarra necesita", ha indicado.

Por todo ello, el grupo parlamentario de EH Bildu ha registrado una solicitud de información sobre los acuerdos alcanzados este jueves en la Junta de Seguridad, "para conocer el alcance real de los mismos y hacer una valoración política más exhaustiva ya que hay muchas cuestiones que no han sido aclaradas, especialmente las relativas al modelo de prestación de los servicios policiales en su integridad o el mantenimiento de la yuxtaposición y subordinación de la Policía Foral a las FCSE, bajo el eufemismo de la 'coordinación'", ha señalado.