EH Bildu dice que el acuerdo sobre reforma laboral "está vigente" y el PSN afirma que no conoce "la letra pequeña"

UPN critica que se hable de Navarra en el acuerdo y dice que, "si no se es capaz de defender el régimen foral, a veces es más digno irse"

PAMPLONA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario foral de EH Bildu Adolfo Araiz ha afirmado que el acuerdo alcanzado por su formación con el PSOE y Unidas Podemos para la derogación de la reforma laboral es "claro y está vigente", mientras que el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha señalado que se ha acordado "la derogación de la reforma laboral de 2012, pero evidentemente no sabemos cuál es las letra pequeña y en qué aspectos incide más, habrá que esperar a ver el acuerdo concreto y en qué sentido se toma ese acuerdo".

El PSOE y Unidas Podemos pactaron con EH Bildu un acuerdo para derogar íntegramente la reforma laboral, según se anunció este miércoles, pero, posteriormente, por la noche, los socialistas precisaron que no se trataría de una derogación íntegra.

A su llegada al pleno del Parlamento de Navarra, el portavoz socialista, Ramón Alzórriz, ha afirmado que la derogación de la reforma laboral "es algo que llevamos reivindicando desde hace mucho tiempo, porque no valían esas medidas en 2012 y no valen ahora". "La salida de la crisis no puede ser como fue en ese año con recorte de derechos y libertades, con trabajadores despedidos, sino que tiene que ir en una línea de protección de empleo, de fortalecimiento de nuestros servicios públicos esenciales, como la salud, la educación o los servicios sociales", ha dicho.

Sobre el acuerdo concreto anunciado entre PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu, Alzórriz ha señalado que "han acordado la derogación de la reforma de 2012, pero evidentemente nos sabemos cuál es la letra pequeña y en qué aspectos incide más, habrá que esperar a ver el acuerdo concreto y en qué sentido se toma ese acuerdo". "Quizá los ciudadanos se estén preguntando por qué para aprobar la prórroga de un estado de alarma que es necesario para salvar vida hay actores políticos que lo aprovechan para negociar otro aspecto", ha planteado.

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha afirmado que el acuerdo "es positivo" y además "está vigente y es claro". "Quien quiera hacer una aclaración tendrá que dar explicaciones, pero como ha dicho Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, el acuerdo es ese, no hay otro acuerdo, los acuerdos están para cumplirse, y si alguien quiere dar una explicación sobre el contenido, que la dé", ha señalado.

Araiz ha defendido que "el acuerdo es positivo en sí mismo, por las características de quienes lo han firmado y por su contenido de defensa de los intereses de la clase trabajadores". "Entendemos que el acuerdo tiene un contenido y supongo que el grupo parlamentario de EH Bildu en Madrid pedirá explicaciones para ver esa concreción que se pretende por el PSOE, pero desde luego el acuerdo firmado es el que se publicó este miércoles", ha insistido.

El portavoz de Podemos en el Parlamento de Navarra, Mikel Buil, ha criticado el "sainete" en torno a este acuerdo tras la matización anunciada por el PSOE. "Parecía que íbamos a avanzar de forma rápida y definitoria hacia la derogación de la reforma laboral y el comunicado del PSOE hablando de una derogación parcial ha sido decepcionante", ha señalado.

No obstante, ha dicho que se alegra "mucho" de las palabras de Pablo Iglesias afirmando que el pacto para la derogación íntegra de la reforma laboral sigue vigente. "Espero que hagamos fuerza para derogar esta ley. Es el PSOE el que tiene que explicarnos por qué se ha echado atrás", ha señalado.

UPN RECHAZA LAS MENCIONES A NAVARRA

También ha hablado sobre este cuerdo el presidente de UPN, Javier Esparza, que ha planteado que "no sé por qué hay esa extrañeza por un acuerdo entre el Partido Socialista y EH Bildu". "El PSOE ha pactado con EH Bildu hacer presidente a Pedro Sánchez y hacer presidenta a María Chivite, y el PSOE con esos acuerdos desde hace meses está dando a EH Bildu una legitimidad democrática que no tiene", ha afirmado.

Por otro lado, haciendo referencia a un punto del acuerdo que hace mención a la capacidad de endeudamiento de Navarra, Javier Esparza ha criticado que "es vergonzoso que se acepte que EH Bildu hable en nombre de Navarra, de la presidenta de Navarra, porque hablar de endeudamiento es algo que corresponde al Gobierno de Navarra".

Del mismo modo, Esparza ha asegurado que en la negociación para la investidura de Pedro Sánchez "se aceptó sin ningún tipo de pudor una negociación de competencias para Navarra por parte del PNV, en lugar de dejar ese espacio al propio Gobierno de Navarra". Tras ello, ha planteado que "a veces es más digno irse". "Si no se es capaz de defender el régimen foral, esta Comunidad, es más digno irse, porque convertirse en una marioneta en manos de todos aquellos que pueden chantajear a Pedro Sánchez no es bueno para Navarra, ni para los ciudadanos", ha indicado.

El presidente de UPN ha afirmado que "lo grave no son las medidas acordadas, lo grave es que se le dé esa legitimidad democrática a EH Bildu, que se empiece a blanquear a EH Bildu, lo grave es no tener escrúpulos para llegar a un acuerdo como este".

CIUDADANOS DICE QUE SU ACUERDO CON EL GOBIERNO INTRODUCE "MEJORAS"

El portavoz de Ciudadanos en Navarra, Carlos Pérez-Nievas, también se ha referido al acuerdo, para señalar que, con los apoyos de los que ya disponía el Gobierno de España para la prórroga del estado de alarma, entre ellos los de Ciudadanos, el pacto con EH Bildu "no era necesario para nada, por lo que no nos sentimos cuestionados por ese acuerdo posterior". "El PSOE tendrá que explicar por qué lo firma y con quién lo firma", ha dicho, para señalar que la derogación de la reforma laboral se ha acordado "al margen de los agentes sociales".

Así, Pérez-Nievas ha dicho que Ciudadanos solo se siente vinculado al acuerdo que alcanzó con el Gobierno para la prórroga del estado de alarma durante quince días con "mejoras para todos los ciudadanos" y ha subrayado que su formación "nunca jamás va a participar en un acuerdo en el que aparezca Bildu".

Por parte de Geroa Bai, Uxue Barkos ha afirmado que "la severa matización" anunciada por el PSOE al acuerdo "no se corresponde con una actuación política de responsabilidad que se debe ofrecer al conjunto de la ciudadanía". "Los acuerdos que se expresan a la ciudadanía deberían tener una solvencia interna para mantenerlos por parte de cada uno de los firmantes al menos hasta que se mostrara cierta incapacidad", ha señalado

Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha lamentado "la falta de firmeza del PSOE y su cesión ante los poderes económicos y financiero" y ha señalado que, tras recibir "con alegría y satisfacción" el acuerdo inicial, "de momento nos quedamos a mitad de camino". En todo caso, ha dicho que "todo avance hacia la derogación de la reforma laboral será apoyado por Izquierda-Ezkerra, en la medida de que todo avance será positivo, pero seguiremos trabajando para que esta reforma se derogue en su totalidad más pronto que tarde".