EH Bildu dice que será "más exigente" en la negociación presupuestaria aunque traslada su disposición al acuerdo

PAMPLONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha trasladado este miércoles al Gobierno de Navarra "toda" su "predisposición" a acordar unos "buenos" Presupuestos Generales de Navarra para 2026, si bien ha asegurado que será "más exigente" en la negociación.

Así lo ha comentado a los medios de comunicación la portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Laura Aznal, quien, acompañada por los parlamentarios forales Adolfo Araiz y Mikel Zabaleta, se ha reunido con el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, y las tres Vicepresidencias del Ejecutivo (PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin) para dar inicio a la negociación presupuestaria.

Laura Aznal ha explicado que con esta reunión se da "continuidad al trabajo que ya llevamos desarrollando en años anteriores" y ha indicado que "no partimos de cero porque de hecho ya tenemos en vigor un acuerdo firmado, que se corresponde con los Presupuestos de este ejercicio y precisamente el grado de cumplimiento de este acuerdo que está en vigor va a ser el punto de partida de esta nueva negociación a la que vamos a hacer frente". "La postura por parte del Gobierno también ha sido buena. La reunión ha transcurrido en buena sintonía", ha explicado.

La parlamentaria foral ha afirmado, sobre el cumplimiento del último acuerdo presupuestario, que "en líneas generales podemos decir que la lectura que hacemos es buena, pero teniendo en cuenta que aún no estamos en octubre, falta todo un trimestre para acabar el ejercicio y también hay cuestiones que simplemente por este factor temporal están sin cumplir". "Hemos manifestado también esta cuestión y vamos a hacer un seguimiento estrecho en todo lo que falta de año para ver en qué medida se va cumpliendo todo lo acordado", ha señalado.

Aznal ha explicado que el objetivo de su formación en esta nueva negociación es "una vez más es el fortalecimiento de los servicios públicos y poder acordar unos Presupuestos que den respuesta a las necesidades de la ciudadanía navarra".

La portavoz de EH Bildu ha recordado que el techo de gasto no financiero para 2026 se ha incrementado en 328 millones de euros, un 5,5% más que el año anterior, y ha defendido que "este incremento tiene que servir sin duda para dar respuesta en mejor medida a todas las necesidades de la ciudadanía navarra". "Siempre hemos sido exigentes en cada una de las negociaciones, vamos a seguir siendo exigentes y es más, esta vez vamos a ser más exigentes", ha asegurado.

Aznal ha afirmado que EH Bildu "va a negociar con discreción, va a negociar en los ámbitos que están diseñados a tal efecto, porque este tipo de reuniones se va a seguir manteniendo, y cuando alcancemos, que es lo deseable, un acuerdo con el Gobierno, daremos cuenta en tiempo y forma públicamente como hemos hecho en otras ocasiones".

La portavoz de EH Bildu ha asegurado que la reunión "ha sido una primera toma de contacto, no es ahora momento de concretar, no es ahora momento de trasladar propuestas concretas, hay tiempo para ello, los plazos son estrechos, nos espera un trabajo muy intenso, pero lo vamos a afrontar con ganas y ya llegará el momento donde plasmemos todas nuestras propuestas en una propuesta formal".

Aznal ha afirmado que "ante la inseguridad, ante la incertidumbre que hay tanto a nivel internacional como a nivel del Estado, aquí en Navarra seguimos trabajando por dar certezas y por dar respuesta a toda la ciudadanía navarra".