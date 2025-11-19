EH Bildu expresa "preocupación" por el informe de la UCO y pide que la investigación "llegue hasta el final"

PAMPLONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario foral de EH Bildu Adolfo Araiz, ha reconocido que las informaciones conocidas tras el último informe de la UCO sobre el 'caso Cerdán' "son preocupantes". No obstante, ha remarcado que "no hay ningún rastro" de que el Gobierno de Navarra "haya participado en ninguna de estas prácticas" y ha pedido que la investigación "llegue hasta el final".

En declaraciones a los medios de comunicación, Araiz ha indicado que "toda la información que esté referida a casos de corrupción nos preocupa"; más si cabe "si se producen en lo que es la acción política en Navarra y en las instituciones de Navarra, si es que se hubiera producido".

Al respecto, ha destacado que "hasta este momento", no hay "ningún rastro concreto" de que "el Gobierno de Navarra haya participado en ninguna de esas prácticas". Por eso, ha defendido que "la investigación, por lo menos judicial, llegue hasta el final", tras reconocer que la comisión de investigación del Parlamento de Navarra "tiene muchas limitaciones".

Ha indicado que "la única mención que se hace a los túneles de Belate es a una denuncia que hizo UPN, que se hace una petición al juzgado, pero no sabemos el juez instructor qué ha decidido". "Nos gustaría saber qué ha decidido el juez de instrucción, si se va a llevar adelante una investigación o no sobre estas obras, porque creo que sería importante saberlo", ha remarcado.

Adolfo Araiz ha resaltado que "cualquier actuación ligada con la corrupción cuenta con el rechazo frontal de EH Bildu" y ha reiterado que "vamos a seguir defendiendo que la investigación en todos los ámbitos, en el político, en el institucional y, por supuesto, en el judicial, se lleve hasta el final".