EH Bildu, Geroa y Contigo de Pamplona llevarán al pleno una declaración "para denunciar la violencia" hacia periodistas

PAMPLONA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin en el Ayuntamiento de Pamplona llevarán al pleno una declaración "para denunciar la violencia contra periodistas y el respaldo de UPN, PP y Vox a movilizaciones de extrema derecha".

En un comunicado conjunto, las tres formaciones políticas han mostrado este viernes su "rechazo" a "los graves sucesos registrados el pasado día 2 en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona durante la concentración convocada en apoyo a Ceuta, en el contexto de la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma".

Los grupos consideran "especialmente grave" la "secuencia de agresiones físicas y verbales sufridas por periodistas", en lo que consideran "un intento de amedrentar e impedir que estos profesionales puedan desarrollar libremente su labor informativa".

Asimismo, han criticado "la pasividad mostrada ante estos hechos por responsables públicos de algunos partidos políticos navarros con representación en el Ayuntamiento de Pamplona y en el Parlamento de Navarra".

EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han subrayado también su "preocupación por el hecho de que la concentración fuera convocada por el Movimiento Cívico por el Pueblo, organización que portaba una pancarta reclamando la denominada 'remigración', y a la que se sumaron UPN, PP y Vox".

Para estas formaciones, "este concepto ha sido asumido por movimientos y partidos de extrema derecha para defender políticas de repatriación forzosa y de homogeneidad cultural y religiosa".

En este sentido, han advertido del "riesgo de normalizar discursos que plantean seleccionar a las personas migrantes en función de su origen, lengua o religión y expulsar a quienes no encajen en determinados modelos sociales".

EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin consideran que "la participación de representantes políticos en este tipo de movilizaciones exige una reflexión y una responsabilidad especial".

Los grupos municipales quieren, al mismo tiempo, "trasladar su apoyo y empatía tanto a las vecinas y vecinos de Ceuta que están sufriendo las consecuencias del colapso de los servicios como a las personas migrantes que llevan semanas en una situación de extrema vulnerabilidad". Reclaman "soluciones urgentes dentro del respeto a la legalidad, los Derechos Humanos y la dignidad de todas las personas".

EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin reiteran, además, su "rechazo frontal a cualquier forma de violencia, acoso o intimidación contra profesionales de los medios de comunicación, y defienden el derecho de los periodistas a desarrollar su trabajo con libertad y seguridad".

Finalmente, las formaciones hacen un "llamamiento a la cordura, la prudencia y la responsabilidad de los responsables de los partidos políticos, especialmente de quienes ostentan responsabilidades institucionales, para que no contribuyan, por acción u omisión, a la instrumentalización de movilizaciones por parte de grupos ultras".

DECLARACIÓN DEL PSN

Por su parte, el grupo municipal del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona llevará a la próxima comisión de Presidencia una declaración para "denunciar los actos de intimidación, los insultos y las agresiones sufridas por profesionales de los medios de comunicación durante la concentración celebrada el pasado 2 de septiembre en Pamplona, así como para rechazar los discursos xenófobos, racistas y de odio difundidos durante la movilización".

Según han criticado en una nota, "durante la movilización se produjeron "insultos y descalificaciones contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, además de ataques verbales, intimidaciones y agresiones contra profesionales de los medios de comunicación. También se exhibió simbología fascista y extremista, incluidos saludos nazis y banderas preconstitucionales".

La portavoz socialista en Pamplona, Marina Curiel, considera que estos hechos "requieren una respuesta clara de las instituciones" y defiende que el Ayuntamiento de Pamplona "debe posicionarse de manera inequívoca frente a cualquier comportamiento incompatible con los valores democráticos".

"Bajo el máximo respeto a la discrepancia política y a la libertad de expresión, en una sociedad democrática no cabe el insulto ni la violencia. La libertad de manifestación es un derecho fundamental, pero no puede utilizarse como cobertura para justificar amenazas, agresiones o discursos que promuevan la exclusión y la discriminación", ha señalado Curiel.

La declaración pone énfasis en "las agresiones e intimidaciones sufridas por periodistas durante la concentración". El PSN de Pamplona "considera que la libertad de prensa y el derecho de los profesionales de la comunicación a desarrollar su trabajo sin amenazas ni violencia constituyen pilares esenciales de una sociedad democrática".

"Ninguna discrepancia política, por intensa que sea, puede justificar ataques contra periodistas ni contra quienes ejercen su labor informativa", ha añadido Curiel. La iniciativa también critica "la exhibición de proclamas fascistas y xenófobas y los mensajes de odio dirigidos contra la población inmigrante". En este sentido, recoge "la presencia durante la concentración de pancartas con mensajes como 'Remigración' y otros mensajes de carácter racista y xenófobo".

"No podemos normalizar discursos que presentan a las personas migrantes como una amenaza ni consignas que pretenden justificar su exclusión", sostiene la portavoz socialista. El PSN plantea por ello "rechazar expresamente los discursos xenófobos, racistas y de odio, así como el uso de conceptos y consignas vinculados a la llamada 'remigración' como instrumentos para alimentar el odio hacia determinados colectivos. "Pamplona debe ser una ciudad abierta, plural y respetuosa", han afirmado.

Para Marina Curiel, "Pamplona debe ser una ciudad donde la discrepancia política pueda expresarse con absoluta libertad, pero siempre desde el respeto a los derechos humanos, la convivencia y el pluralismo".

La iniciativa socialista reclama reiterar "el compromiso del Ayuntamiento de Pamplona con una sociedad democrática basada en la convivencia, el pluralismo político, el respeto a los derechos humanos, la libertad de expresión y la libertad de información, así como manifestar el rechazo a cualquier intento de normalizar discursos de odio o comportamientos incompatibles con estos principios".

"Defender la democracia significa también poner límites claros al odio, a la violencia y a la intimidación. Pamplona debe ser una ciudad abierta, plural y respetuosa con todas las personas", ha concluido Curiel.

DECLARACIÓN DE UPN

Por su parte, UPN registró ayer jueves en el Parlamento de Navarra y en el Ayuntamiento de Pamplona una declaración para que ambas instituciones manifiesten el "apoyo y solidaridad con la ciudad autónoma de Ceuta y con todos los y las ceutíes ante el asalto sufrido los pasados 30 y 31 de julio y las situaciones que, como consecuencia de éste, han alterado la normalidad, la seguridad y la convivencia en la ciudad".