EH Bildu no acudirá a la entrega de la Medalla de Navarra por la "sospecha" de vinculación del galardonado con Israel

PAMPLONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu no acudirá a la entrega de la Medalla de Oro de Navarra al empresario Manuel Torres a título póstumo por considerar "desacertado" entregar esta distinción que reconocería a "una empresa sospechosa de estar vinculada con Israel".

La formación abertzale se ha mostrado crítica en una nota con la decisión del Gobierno de Navarra de entregar la medalla a Manuel Torres, fundador de MTorres, y ha anunciado que no habrá representantes de EH Bildu en el acto organizado por el Gobierno foral para este 3 de diciembre con motivo del Día de Navarra.

EH Bildu ha reconocido "el carácter estratégico de la empresa MTorres en nuestro territorio, así como el motivo de celebración que supone para toda la plantilla cumplir 50 años de trayectoria".

No obstante, ha afirmado que "en un momento en el que la sociedad navarra ha salido a la calle en repetidas ocasiones para denunciar el genocidio contra el pueblo de Palestina y ha expresado de manera clara su oposición a vender armas al Gobierno de Israel", desde EH Bildu "consideramos que habría que analizar la colaboración que pudiera tener el grupo MTorres en la industria militar y su posible participación en los procesos de fabricación armamentística". "Un reconocimiento con un valor simbólico tan grande requiere despejar cualquier atisbo de duda sobre la posible implicación de la empresa en el genocidio que Israel está llevando a cabo contra el pueblo palestino", ha señalado la formación soberanista.

Además, EH Bildu ha asegurado que el "desacierto" de la concesión de la Medalla de Oro a dicha empresa "se hace aún más evidente al lado de la decisión del Parlamento de Navarra de entregar su medalla al pueblo palestino". "La medalla otorgada este lunes por el Parlamento ha sido el reconocimiento a las organizaciones que se han movilizado para denunciar la brutal masacre que está cometiendo el Gobierno israelí contra Palestina, así como para enviar ayuda humanitaria al lugar, reconocimiento que desde EH Bildu hemos apoyado", ha explicado.

Asimismo, la formación soberanista ha indicado que el Parlamento de Navarra, en junio de este mismo año, aprobó una moción por la que se instaba al Gobierno de Navarra y al estatal a excluir a todas aquellas personas jurídicas que participen, directa o indirectamente, en actividades económicas, comerciales, logísticas o tecnológicas que contribuyan al mantenimiento, ejecución o facilitación de actos constitutivos de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o apartheid, conforme al Derecho Internacional.