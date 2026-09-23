EH Bildu reclama "transparencia y certezas" ante las obras de Belate y que "se anteponga el interés general"

Archivo - La portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Laura Aznal - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Laura Aznal, "transparencia" y "certezas" ante las obras de los túneles de Belate. Igualmente, ha reclamado que "se anteponga el interés general" y que "se garantice que no se paga ni un solo euro de dinero público sin aval jurídico".

Aznal ha mantenido este miércoles una reunión de trabajo con los alcaldes y alcaldesas de EH Bildu de la zona afectada por las obras de los túneles Belate y el conjunto del corredor de la N-121-A. El objetivo ha sido "compartir de manera directa toda la información de la que disponemos ante la grave situación generada por la paralización de las obras y la decisión del Gobierno de resolver el contrato actual para reanudar las obras con un nuevo proceso de licitación".

"Ante el anuncio de convocar a las y los alcaldes, reunión que le solicitamos expresamente a la presidenta, queremos dejar claro que desde EH Bildu exigimos máxima participación entre instituciones, transparencia, certezas y que el encuentro se celebre a la mayor brevedad posible", ha reivindicado Aznal, según recoge la coalición en una nota de prensa.

Aznal ha destacado que "esta obra y la mejora integral de todo el corredor son una necesidad absoluta e inaplazable. No podemos permitir que los sucedido demore los plazos indefinidamente, la continuidad de la obra debe ser la prioridad". Por ello, ha exigido que "se anteponga el interés general. Es decir que a partir de ahora también se garantice que no se paga ni un solo euro de dinero público sin aval jurídico y que se defienda el interés público".

La portavoz de EH Bildu ha señalado que el informe de la asesoría jurídica del Ejecutivo foral afirma que "los sobre-costes obedecen a la conveniencia de las empresas" y ha subrayado que "las empresas no pueden pretender que su interés particular se vea satisfecho con dinero público que no cuenten con respaldo jurídico".

"Una vez se le de solución a lo prioritario, que es la obra, el gobierno en su conjunto deberá hacer un análisis que, en primer lugar, aclare cómo y por qué se ha llegado a esta situación, y qué implicaciones puede tener la malicia de las empresas y en segundo, ofrezca garantías de que algo así no vuelva a suceder", ha remarcado.

Por su parte, Fernando Anbustegi, alcalde de Baztan, ha destacado la "profunda preocupación" de los vecinos de la zona afectada porque "quienes transitamos y trabajamos en torno a esta carretera no podemos seguir asumiendo los peligros de una vía saturada". Ha señalado que la N-121-A "registra una media que supera el centenar de siniestros anuales en el conjunto de su trazado, concentrando tramos de alta peligrosidad y un volumen crítico de transporte pesado".

Anbustegi ha pedido que, en la reunión con el Gobierno de Navarra, que espera sea "cuanto antes", se de a conocer "los plazos concretos para la reanudación de la obra y su finalización" y que se den "plenas garantías de que la seguridad de nuestras vecinas y vecinos va a ser tratada con la prioridad que merece".