Bel Pozueta y Eneka Maiz, candidatas de EH Bildu por Navarra al Congreso, y Floren Aoiz, candidato al Senado. - JAGOBA MANTEROLA - EH BILDU

PAMPLONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu se ha comprometido "una memoria inclusiva en Madrid" en la que "todas las victimas, sin excepción, tengan el reconocimiento, la justicia y la reparación que merecen". En este sentido, ha exigido al Estado "decisiones valientes" y que "recorra el camino del reconocimiento y la reparación".

La coalición abertzale ha celebrado este viernes un acto electoral junto a la Plaza de Toros de Pamplona, "escenario del trágico San Fermín de 1978" en el que falleció Germán Rodríguez por disparos de la policía y otras 100 personas resultaron heridas, ha recordado la candidata de al Congreso por Navarra, Bel Pozueta, quien ha estado acompañada por los cabezas de lista al Congreso y el Senado, Eneka Maiz y Floren Aoiz.

Pozueta ha lamentado que son "casi cinco décadas de impunidad, silencio, obstáculos e injusticia. Hoy sigue sin esclarecerse lo sucedido, sus responsables siguen impunes, ni tampoco se ha avanzado en el derecho a la verdad, justicia y reparación que reclama la familia de Germán Rodríguez".

Ha destacado que EH Bildu ha "puesto voz en el Congreso a las reiteradas peticiones de la familia, de las asociaciones memorialistas, del Parlamento de Navarra y de la inmensa mayoría de la sociedad navarra" y se ha comprometido a "seguir impulsando en ese camino". Así, ha resaltado que "conseguimos recuperar el fuerte de San Cristóbal como lugar de memoria, la cumbre de Donostia e impulsamos el Memorial del 3 de Marzo". "Ahora es el momento de dar un paso más. Para que, por fin, Germán, y todas las victimas, sin excepción, tengan el reconocimiento, la justicia y la reparación que merecen", ha manifestado.

Por su parte, la cabeza de lista al Congreso, Eneka Maiz, se ha comprometido a defender "una memoria inclusiva en Madrid". "Seguiremos construyendo el presente y el futuro en paz que quieren los y las navarras, con responsabilidad y honestidad hacia este pueblo", ha resaltado.

Maiz ha subrayado que "el camino es compartido" y "necesita de decisiones valientes". Por ello, ha incidido en la necesidad de que "el Estado español también recorra el camino del reconocimiento y la reparación". "Germán sigue olvidado por un Estado que no asegura la verdad, la justicia y la reparación para todas las víctimas" porque "la Ley de Secretos Oficiales, vigente desde el franquismo, permite mantener el secretismo y la impunidad", ha reprochado.

La candidata ha llamado a "dar nuevos pasos que levanten este manto y abran camino para que las víctimas de la tortura, la guerra sucia o los grupos de ultraderecha también tengan derecho al reconocimiento y la reparación".

Ha advertido de que "el bloque reaccionario pretende perpetuar el oscurantismo y la impunidad de las últimas décadas; pero, frente a ello, es posible articular mayorías que permitan abrir una fase de verdad y dignidad. Es posible construir un futuro en paz en defensa de los derechos para todas las personas". "El 29 de noviembre ese futuro vendrá sólo de la mano de una izquierda soberanista fuerte. Porque nosotras vamos a impulsar que nuestra memoria, la memoria de Navarra, sea integral", ha concluido.