Acto de campaña de EH Bildu celebrado en Pamplona - EH BILDU

PAMPLONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de EH Bildu por Navarra al Congreso, Eneka Maiz, y Paula García, candidata al Senado, han reivindicado este 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, "los derechos, las libertades y las vidas dignas de las mujeres".

En un acto de campaña celebrado en la Plaza del Castillo de Pamplona, Maiz ha señalado que "cuando hablamos de igualdad y de derechos de las mujeres, no hablamos únicamente de combatir la violencia machista, hablamos también de todas esas desigualdades que siguen condicionando nuestras vidas".

"Hablamos de la discriminación que padecemos en el empleo, de la brecha salarial, de la precariedad y de la parcialidad que afectan especialmente a las mujeres. Hablamos de los cuidados, que continúan recayendo mayoritariamente sobre nosotras, y de tantas mujeres que llegan a la jubilación con pensiones insuficientes después de toda una vida de trabajo, muchas veces invisible y sin reconocimiento", ha subrayado.

El domingo, ha dicho, "tenemos una oportunidad para darle la vuelta, logrando salarios dignos, acabando con la brecha salarial y la precariedad laboral, garantizando pensiones de viudedad y no contributivas suficientes y reconociendo los cuidados como un derecho". "Queremos, en definitiva, que todas las mujeres podamos decidir sobre nuestras vidas", ha manifestado.

Según ha remarcado, el 29N "las mujeres tenemos mucho que decir y, sobre todo, mucho que decidir". "Tenemos la fuerza necesaria para impedir que nos arrebaten derechos, pero también para conquistar otros nuevos. El feminismo nos ha enseñado que cuando nos organizamos, cuando luchamos juntas, somos capaces de transformar la sociedad. Por eso, tenemos que volver a movilizarnos y hacer que nuestra voz se escuche también en las urnas", ha apuntado.

Por su parte, Paula García ha trasladado que "hoy, 25 de noviembre, volvemos a alzar la voz". "Lo hacemos por todas las mujeres que seguimos reclamando algo tan básico como poder vivir libres, seguras y con nuestros derechos plenamente garantizados. Pero hoy también recordamos a todas las mujeres asesinadas por la violencia machista, recordamos que todavía queda mucho camino por recorrer", ha apuntado.

Según ha subrayado, "no podemos permitir que se normalice, ni que se cuestione el sufrimiento de las mujeres". "Mucho menos en un momento en el que las fuerzas reaccionarias pretenden hacer retroceder los avances conquistados durante décadas de lucha feminista", ha añadido.

Ha remarcado García que "frente a quienes quieren negar la violencia machista, silenciar nuestras reivindicaciones o recortar nuestros derechos, las mujeres vamos a seguir siendo una fuerza de resistencia". "Lo hemos demostrado a lo largo de la historia y volveremos a demostrarlo", ha dicho.

Por todo ello, ha reivindicado el derecho de las mujeres "a vivir sin miedo, sin violencia y sin discriminación". "Queremos vidas libres, dignas y seguras. Y sabemos que esos derechos no se regalan: se conquistan y se defienden colectivamente. Por eso, hoy volveremos a llenar las calles", ha destacado.

En este sentido, ha realizado "un llamamiento a que el próximo 29N seamos miles y miles de mujeres las que levantemos una gran ola feminista frente al retroceso". "Una ola que defienda lo conseguido, pero que, sobre todo, nos permita seguir avanzando", ha remarcado.