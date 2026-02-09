EH Bildu respaldará la iniciativa de PSN y Contigo-Zurekin para derogar la norma sobre profesores de religión

Archivo - La portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Laura Aznal. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Laura Aznal, ha anunciado este lunes que su grupo respaldará la proposición de ley que han registrado conjuntamente PSN y Contigo-Zurekin para derogar la norma que garantiza el mantenimiento de los puestos de trabajo del profesorado de religión en los centros públicos de Navarra.

La iniciativa legislativa ha sido tramitada este lunes por la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra y a partir de ahora iniciará su recorrido en la Cámara foral.

Aznal se ha posicionado a favor de derogar la ley que "la pasada legislatura acordaron UPN y Geroa Bai" para "blindar" los puestos de los profesores de religión. "Siempre nos hemos posicionado en contra de aquella ley, con la que pensamos que se generó una excepción para el colectivo de profesoras de religión, una excepción que es totalmente discriminatoria frente a otros colectivos de la enseñanza", ha afirmado.

Laura Aznal ha señalado que, "a pesar de reducirse por ley las horas lectivas de religión, se mantiene el puesto a estos profesores y profesoras, lo que, según información del Gobierno de Navarra, se traduce en un excedente equivalente a 43 personas y un coste adicional para el Departamento de Educación de más de dos millones de euros al año". "Se trata de personas que siguen cobrando sin tener carga laboral y esto no ocurre con ningún otro colectivo. Además, este personal no accede a su puesto mediante oposición, sino que es nombrado directamente por la Iglesia", ha indicado.

La portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha explicado que "hablamos de un profesorado con contratos indefinidos no fijos, sin haber accedido como el resto del personal docente, sino designados por el Arzobispado, y cuya continuidad debería vincularse, como en cualquier otra materia, a las necesidades reales del sistema educativo".

Unzu ha explicado que el PSN quiere derogar esta ley porque "tenemos este compromiso acordado en el acuerdo de legislatura". "No lo consideramos ni justo, ni equitativo, ni una buena gestión de los recursos públicos, porque en el sistema público no puede haber colectivos blindados al margen de la realidad educativa", ha sostenido.

Por su parte, el portavoz del PPN, Javier García, ha dado su "apoyo a los profesores de religión" y ha señalado que los 'populares' votarán en contra de la ley, al considerarla como "un atentado y un acoso en el ámbito laboral". "Vulnera un derecho laboral", ha afirmado.

García ha considerado que PSN y Contigo-Zurekin "pretenden poner en marcha una cortina de humo y es una auténtica vergüenza que los profesores de religión sean los auténticos paganos".