EH Bildu solicita una reunión urgente con la presidenta Chivite ante la situación de Belate

Archivo - La portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Laura Aznal - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha expresado este miércoles su "preocupación" ante el escenario relativo a las obras del túnel de Belate y ha destacado "la importancia de atender la situación con seriedad y rigor". Para ello, ha solicitado formalmente una reunión con la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite.

En un comunicado, EH Bildu ha señalado que en el encuentro con el Ejecutivo solicitará información sobre la ejecución de las obras, la postura de las empresas ante "la negativa del pago de los sobrecostes" y los plazos previstos para el desarrollo de los trabajos. "Consideramos que le corresponde al propio Gobierno de Navarra determinar y, en su caso, depurar las responsabilidades políticas de haber llegado a esta situación", ha expuesto, para señalar que "una vez recibida toda la información y teniendo en cuenta lo que el Gobierno nos transmita realizaremos nuestras valoraciones al respecto".

EH Bildu ha recordado, en la nota, "lo ya señalado por la Intervención General en noviembre de 2025: las modificaciones impulsadas por las empresas adjudicatarias respondieron a su propia conveniencia u oportunidad, sin que existiera una necesidad imperativa". Por ello, EH Bildu ha exigido que "no se pague ni un solo euro más de lo reconocido formalmente por la Intervención General en las certificaciones de obra aprobadas.

"Satisfacer las pretensiones particulares de las empresas, planteadas desde el inicio de los trabajos, supondría un grave perjuicio para la Hacienda Pública de Navarra, inaceptable jurídica, económica y políticamente y, especialmente, para la ciudadanía navarra", ha expuesto la coalición.

EH Bildu ha indicado que el conjunto de las obras en la N-121-A (vías 2+1 y el desdoblamiento de los túneles de Belate y Almandoz) son de "primer orden y absoluta necesidad para Navarra". "A pesar de las incidencias surgidas desde la adjudicación", ha señalado que "la ejecución de este proyecto es una cuestión de interés general, especialmente para quienes viven y trabajan en la zona y en la propia carretera y las entidades locales que llevan años reclamando estas mejoras".