El Ejecutivo foral lanza un II Plan de Gobierno Abierto

El Gobierno de Navarra ha aprobado, en su sesión de este miércoles, su II Plan de Gobierno Abierto 2025-2028, concebido para "poner a Navarra en la vanguardia de un nuevo modelo de relación" entre las administraciones y la sociedad, en el que la ciudadanía sea "el centro y actor fundamental de las políticas públicas". El objetivo final es lograr "una democracia más perfeccionada y más plena", ha explicado en la rueda de prensa posterior a la sesión de gobierno el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz, Javier Remírez.

Para conseguirlo, ha continuado, el Ejecutivo foral seguirá "promoviendo medidas para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, garantizar una atención ciudadana accesible e inclusiva y promover nuevos procesos de participación, que permitan aprovechar la inteligencia colectiva para el bien común".

Remírez ha indicado que el documento, elaborado a partir de un proceso de co-creación participado con instituciones, agentes sociales y ciudadanía, toma el testigo del I Plan de Gobierno Abierto, desplegado entre 2021 y 2023. Plantea ahora un calendario de acciones hasta 2028, centradas en fomentar la participación ciudadana, la transparencia y rendición de cuentas, la protección de derechos, la calidad de la gobernanza democrática, el fortalecimiento de las instituciones, la lucha contra la corrupción, la educación para la ciudadanía y la innovación democrática. El objetivo es "implicar a la ciudadanía en los asuntos públicos y evitar el distanciamiento de las instituciones que viene detectándose en los últimos años".

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Entre los objetivos para los próximos años, ha indicado el Gobierno, destaca la puesta en marcha de nuevas experiencias de debate público y participación deliberativa, que permitan dar un paso cualitativo hacia una participación que aporte más valor para la toma de decisiones públicas. Se avanzará también en la creación de un modelo propio de rendición de cuentas y en la activación del nuevo registro de grupos de interés, gestionado por la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, que se encargará de "garantizar la transparencia en las relaciones de entidades y particulares con los poderes públicos".

El Gobierno busca así implantar "una nueva forma de gestionar y una nueva forma de relación de las instituciones con la sociedad a la que sirven". Apuesta para ello por la colaboración entre distintos niveles de la administración pública foral y local y por un modelo de colaboración público-privada-social, como vía para afrontar los retos que tiene la sociedad navarra para lograr un desarrollo sostenible que no deje a nadie atrás. Prevé aprovechar las ventajas que ofrecen la evolución tecnológica como elemento favorecedor del Gobierno Abierto, especialmente para el impulso de procesos participativos más integrales y también para mejorar la experiencia en el uso de servicios públicos.

Este II Plan de Gobierno Abierto, ha añadido, se enmarca además en el "compromiso reforzado" con este nuevo modelo de gobernanza que representan la entrada de Navarra en la Open Government Partnership - Alianza para el Gobierno Abierto y la elaboración del I Plan de Acción OGP Navarra.

NUEVE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

El II Plan de Gobierno Abierto de Navarra 2025-2028 plantea 32 compromisos en torno a nueve objetivos estratégicos y seis esferas de trabajo, como son la transparencia, la participación ciudadana, los datos abiertos, la rendición de cuentas y la integridad, referida al compromiso ético de las instituciones.

En materia de transparencia, prevé mantener una actitud más proactiva y más orientada a la ciudadanía, incidiendo en la generación de contenidos de acuerdo a los principios de la llamada 'Comunicación Clara', centrada en la transmisión de información relevante de manera fácil, directa, transparente y eficaz mediante un lenguaje simple, que evite tecnicismos innecesarios o complejidades, y un diseño y estructura que facilite la comprensión. Actualizará la Ley Foral de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, revisará el Portal de Transparencia de Navarra y mejorará la gestión de las solicitudes de acceso a la información pública, revisando el actual procedimiento para tramitarlas, ha indicado el Ejecutivo.

En lo que se refiere a participación ciudadana y social, el Gobierno de Navarra prevé impulsar procesos que aprovechen al máximo la inteligencia colectiva y permitan generar consensos orientados a la colaboración público-privada-social. Intensificará, asimismo, los procesos de participación orientados a incorporar la visión de los usuarios y usuarias para la mejora de los servicios públicos y la simplificación de trámites. Trabajará también para consolidar el Consejo Navarro de Participación Ciudadana y el programa de participación infantil y adolescente.

El Ejecutivo apuesta también por continuar abriendo a la ciudadanía los datos que el Gobierno de Navarra obtiene en su gestión. Con este fin, se ofrecerá mayor difusión de la información disponible en Open Data Navarra y se mejorarán sus funcionalidades. Se revisará, actualizará y federará el Catálogo de Datos Abiertos con nuevos datos tanto a nivel local como de otras entidades de ámbito foral y estatal.

Seguir implementando un modelo de rendición de cuentas basado en una mayor y mejor evaluación de las políticas, programas y servicios del Gobierno de Navarra. A este respecto, se revisará y actualizará el espacio web que facilita la auditoría ciudadana del cumplimiento del programa de Gobierno, ha añadido.

Habilitará los elementos necesarios para culminar el despliegue del Sistema de Integridad Institucional del Gobierno de Navarra, que contempla el desarrollo del ya citado Registro de Grupos de Interés y el sistema interno de recepción de denuncias sobre infracciones normativas, entre otros avances.

El II Plan de Gobierno Abierto contempla medidas para seguir perfeccionando el Modelo de Atención Ciudadana, incidiendo en la integración y coherencia de diferentes canales de comunicación presenciales y online (omnicanalidad) y en la atención especializada a los colectivos que la precisen. Se incidirá en la atención ciudadana de manera presencial de los servicios de la Administración al mundo rural y en promover los canales telemáticos de atención y tramitación.

Se pondrá el foco en el desarrollo del Gobierno Abierto en los municipios de menor dimensión, para que este nuevo modelo de gobernanza alcance al conjunto del territorio. Con este fin, se reforzará el convenio de colaboración con la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) y se apoyarán los procesos de participación local y el desarrollo de espacios de datos abiertos en pequeñas poblaciones.

A este respecto, se trabajará también para impulsar en la Administración y en la sociedad navarras la cultura del Gobierno Abierto y el desarrollo de las capacidades vinculadas al mismo, con campañas de difusión, iniciativas de formación y reconocimientos de buenas prácticas en la materia. El Ejecutivo foral además participará activamente en redes y desarrollará alianzas con otras instituciones y con la sociedad civil.

BALANCE DEL I PLAN DE GOBIERNO ABIERTO 2021-2023

El I Plan de Gobierno Abierto 2021-2023 de Navarra fue el primero que abordaba de forma integral el desarrollo de todos los elementos que conforman el Gobierno Abierto en la Comunidad foral. Este plan establecía un total de 25 compromisos, distribuidos en los cinco ejes estratégicos. Un total de 21 compromisos (84%) se completaron total o parcialmente y se abordaron otros 4 (16%), que se encuentran en una fase de desarrollo incipiente que se espera avanzar en este segundo ciclo del plan, según el Ejecutivo.