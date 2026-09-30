ELA afronta el periodo concentrado de elecciones sindicales con el reto de "consolidar" su segunda posición en Navarra

Imanol Pascual, coordinador de ELA en Navarra y Ane Zelaia, responsable de Elecciones Sindicales, junto con la imagen y el lema para el nuevo periodo de elecciones sindicales 2026-207. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

ELA afronta el nuevo periodo concentrado de elecciones sindicales 2026-2027 como segundo sindicato con mayor representación en Navarra, el 23,29% y 1.692 delegados, con el objetivo de "consolidar el crecimiento continuo" que está teniendo, que ha cifrado en un 57% en los últimos 25 años.

El sindicato ha presentado este miércoles en rueda de prensa, en la que han comparecido Imanol Pascual, coordinador de ELA en Navarra y Ane Zelaia, responsable de Elecciones Sindicales, su campaña para estas elecciones sindicales, con el lema 'ELArekin gure lan baldintzak hobetu ditugu (Con ELA hemos mejorado nuestras condiciones de trabajo); con ELA ganamos'. Un lema con el que la organización quiere subrayar su "eficacia" como "herramienta para defender y mejorar las condiciones de vida y trabajo". Se acompaña de una imagen con varios delegados del sindicato junto con el secretario general Mitxel Lakuntza.

Ane Zelaia ha explicado que se refieren a periodo concentrado al "incremento del volumen de elecciones sindicales que se produce cada cuatro años", que dará comienzo este otoño y finalizará en junio. Así, ha destacado que en este periodo "se ponen en juego 3.206 delegados sindicales", más de un 22% actualmente de ELA.

Ha destacado que la organización llega a esta periodo de elecciones con "muy buenas noticias y muy buena cara", con un 23,29% de la representación sindical de Navarra, "el segundo sindicato, adelantando a CCOO", con 1.692 delegados. "Algo que ha sucedido este año", ha remarcado Zelaia, que ha señalado que el objetivo es "consolidar esa segunda posición". Ha puesto en valor el crecimiento del sindicato, pasando de 1.070 delegados hace 25 años a los 1.697 de la actualidad, un incremento del 57% en este cuarto de siglo.

Ha resaltado que cada uno de los delegados y cada persona que ha votado al sindicato "nos ha dejado claro su compromiso" y su "confianza" en que ELA "es la mejora garantía para mejorar las condiciones de trabajo". "Todas las organizaciones hacen promesas pero ELA presenta resultados y victorias concretas", ha subrayado Ane Zelaia. De ahí el lema de la campaña, que pone el foco en que "ELA no es una asesoría jurídica, es un sindicato de contrapoder que consigue mejoras objetivas y materiales".

Imanol Pascual ha destacado que ELA afronta este periodo como un "momento ilusionante", ya que "está creciendo" hasta convertirse en el "segundo sindicato, por delante de CCOO". Unos datos que "reafirma nuestro modelo sindical" basado, ha dicho, en la "independencia económica", la "independencia política" y la "caja de resistencia" que permite a la organización mantener su "capacidad de conflicto".

Ha recordado que, en 2021, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, afirmó en el congreso de CCOO que "el sindicalismo fuera del diálogo social no tenía futuro en Navarra" y "el tiempo ha demostrado" que estaba equivocada. En este sentido, ha afirmado que UGT y CCOO están "en claro retroceso, pasando de casi el 56% de representación" a "ni tan siquiera el 48%"; mientras que la tendencia de ELA "ha sido la contraria". Pascual ha resaltado, además, la "ventaja" que tienen UGT y CCOO por la "financiación que reciben por participar en el diálogo social". Así, ha indicado que con los dos Planes de Empleo, ambos sindicatos gestionan "más de 1.200 millones de dinero público".

El responsable de ELA en Navarra ha señalado que la evolución en las elecciones sindicales "refirma" un modelo sindical "fuera del diálogo social: la legitimidad no la obtenemos de mesas institucionales" sino en los votos en las elecciones sindicales, ha destacado.

Como ejes en el modo de funcionar del sindicato, ha apuntado la "independencia económica", ligada a la afiliación, 11.581 en Navarra; y la "independencia política sin ninguna vinculación a ningún partido político". Algo que, ha recalcado, "nos permite valorar las decisiones de los partidos en función de su contenido y no en función de quién lleva a cabo esas medidas". A ello ha unido la "caja de resistencia", un "elemento determinante" para "garantizar la capacidad de lucha de los trabajadores", poniendo como ejemplo "huelgas que se alargan en el tiempo" como las de Benito Menni, Solera y Conasa. Esto hace, ha asegurado, que "los mejores convenios de Navarra son los que firma el sindicato ELA".