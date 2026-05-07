ELA y LAB acusan a UGT, CCOO y CEN de "cerrar la puerta" a un SMI propio en Navarra

El coordinador de ELA en Navarra, Imanol Pascual (i), y el portavoz de LAB en la Comunidad foral, Imanol Karrera. - LAB

PAMPLONA 7 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos ELA y LAB han acusado a UGT, CCOO y la Confederación Empresarial de Navarra (CEN) de "volver a cerrar las puertas a la posibilidad de que Navarra tenga un salario mínimo interprofesional (SMI) propio".

El coordinador de ELA en Navarra, Imanol Pascual, y el portavoz de LAB en la Comunidad foral, Imanol Karrera, han afirmado en una comparecencia conjunta que han sido convocados a una reunión este jueves con UGT, CCOO y CEN "con la exigencia previa de asumir las bondades del diálogo social y en la que no se va a abordar la propuesta de un SMI propio". "Para poder participar en la misma ELA y LAB tenemos que suscribir los acuerdos referentes al diálogo social desde el año 1995. Además, en la reunión no se va a abordar la reivindicación de un SMI propio para Navarra, sino unas simples recomendaciones salariales para la negociación colectiva sectorial", han asegurado las organizaciones abertzales.

ELA y LAB han afirmado que "la firma de acuerdos previos entre dichas organizaciones de décadas atrás resulta una condición previa inédita en materia de negociación colectiva y que, por tanto, no es de recibo como todo el mundo puede entender".

Las dos organizaciones sindicales han explicado que defienden "una negociación sin condiciones previas en la que se aborde la reivindicación de la huelga general del 17 de marzo -un SMI propio-, y por eso CEN, UGT y CCOO impiden nuestra participación en la reunión". "Nos parece inaceptable que para acudir a una reunión, en la que además de no abordar la propuesta de un SMI propio, se nos obligue a firmar los acuerdos del diálogo social. El diálogo social en Navarra consiste en intercambiar financiación pública a cambio de paz social", han considerado, y han sostenido que "el diálogo social tuvo un papel clave para sostener el régimen en Navarra durante los 25 años de Gobierno de UPN".

En opinión de ELA y LAB, "la patronal navarra CEN quiere que la posibilidad de explotar a los trabajadores y trabajadoras siga plenamente abierta, demostrando que su modelo de negocio se basa en condiciones precarias". "Además, con la negativa a un SMI propio para Navarra, UGT y CCOO han priorizado su visión centralista y uniformizadora del Estado español por encima de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras navarros, a los que llaman privilegiados en nombre de España", han considerado.

Por último, ELA y LAB han asegurado que "el Gobierno de Navarra no puede permanecer como un mero espectador". "Tiene la obligación de velar por que el diálogo y la negociación se desarrollen con todas las garantías, sin exclusiones ni condiciones previas. Es su responsabilidad institucional evitar que los intereses particulares de la patronal y los sindicatos UGT y CCOO sigan bloqueando un avance tan necesario como es la fijación de un salario mínimo propio para Navarra", han afirmado.