ELA rechaza el cierre de unidades en la red concertada y apuesta por un convenio navarro de enseñanza concertada

PAMPLONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Miembros del sindicato ELA se concentraron ayer lunes junto al departamento de Educación, en Pamplona, como muestra de rechazo a la decisión de cerrar 14 unidades en la red concertada para el próximo curso.

Según han indicado desde el sindicato en un comunicado, la concentración realizó en la barandilla del Museo de Navarra, sobre la muralla, "para hacer patente que 14 personas ven sus puestos de trabajo ante el precipicio".

"Ante la decisión del Departamento de Educación de reducir 14 unidades de Educación Infantil en la red privada concertada el curso 2026-2027, ELA ha interpelado al consejero Gimeno, diciéndole que 14 puestos de trabajo están en el precipicio, para que baje las ratios educativos, y aproveche así la baja natalidad, que va a cambiar de tendencia progresivamente, como una oportunidad de mejorar la calidad de la enseñanza y del empleo", han subrayado. En la red pública, ELA también "se opone a la anunciada pérdida de unidades, y en el curso 24-25 ha impulsado 4 días de huelga para bajar las ratios, entre otras reivindicaciones".

ELA ha insistido en su "apuesta por un convenio navarro de enseñanza concertada" que se "debería promover en la mesa a tres bandas: gobierno-patronales-sindicatos".

El sindicato ha interpelado también "a la patronal de los colegios religiosos, para que, además de dicho convenio navarro negociado con los sindicatos bajo el amparo del Departamento, acepten un buen acuerdo de recolocación a tres bandas, en otro centro de la red, para quienes pierdan su puesto de trabajo en el suyo".

"Esto ya se hizo con éxito cuando en los 90 se cerraron 20 colegios concertados, mediante una regulación de empleo para garantizar la estabilidad laboral de las plantillas, con la participación de las 3 partes", han remarcado.

ELA ha criticado que "el último acuerdo de recolocación 2024-2026 firmado por SEPNA y UGT con la patronal solo preveía amparar a 6 personas por curso, y en condiciones leoninas", y ha apostado por "bajar las horas lectivas semanales del profesorado, desde las 23 actuales a 21, ya que eso crearía decenas de puestos nuevos en la red". "De hecho, cuando en 2.002 se bajaron de 25 a 23 por la Ley foral 26/2002, se crearon 190 puestos nuevos, tras la huelga unitaria de 2 días2, han añadido.

El sindicato ha interpelado a SEPNA y UGT para que "no renueven el pobre convenio estatal y se unan a ELA en la lucha por el primer convenio navarro de enseñanza concertada".