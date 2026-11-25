1137211.1.260.149.20261125122846 Imagen de archivo de Elma Saiz, cabeza de lista del PSOE al Congreso por Navarra, en un mitin electoral. - Eduardo Sanz / Europa Press

PAMPLONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSN al Congreso por Navarra y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha acusado este miércoles al Partido Popular de ser "cómplice del negacionismo" de Vox respecto a la violencia de género al pactar gobiernos autonómicos con esta formación.

En declaraciones a los medios, después de participar en el acto organizado por el Gobierno de Navarra con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Saiz ha expresado su "rotunda condena" a cualquier violencia contra la mujer y ha lamentado la "cifra horrible" que representan las 47 mujeres asesinadas a lo largo de este año. "Ninguna mujer asesinada es una cifra más. Detrás hay una familia rota, muchas veces menores", ha recordado.

Ha criticado que "estamos escuchando en estos días, ayer mismo, a una portavoz de Vox negando directamente la violencia machista"; algo "intolerable". En este sentido, ha afirmado que al Partido Popular, que "pacta gobiernos en Comunidades Autónomas con un partido negacionista de la violencia machista", "automáticamente eso le hace cómplice de ese negacionismo porque el machismo y la violencia machista mata".

Frente a ello, ha puesto en valor el "firme compromiso que tienen el Gobierno Navarra y todas las instituciones en la Comunidad foral contra la violencia machista".