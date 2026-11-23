Elma Saiz (Ministra de Seguridqd Social del gobierno de España) durante el acto de campaña con motivo de las elecciones generales del 29 de noviembre, a 13 de noviembre de 2026, en Pamplona, Navarra (España). - Eduardo Sanz / Europa Press

PAMPLONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSN al Congreso de los Diputados por Navarra y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha afirmado este lunes que "la única manera de parar el avance de la ola ultra es votar al Partido Socialista" en las elecciones generales el 29 de noviembre.

En un acto electoral en Pamplona, Elma Saiz ha afirmado que en los comicios de 2023 "más de 50.000 votos progresistas no tuvieron representación" en Navarra, por lo que ha llamado a "concentrar el voto progresista en el Partido Socialista".

"Votar al Partido Socialista es la única manera de evitar que Feijóo -candidato del PP- sea presidente, que Abascal -candidato de Vox- sea vicepresidente, que se pongan en riesgo el convenio económico, nuestro autogobierno, las pensiones públicas o el derecho al acceso a una vivienda asequible", ha afirmado la candidata.

Elma Saiz también ha hablado del acceso a la vivienda, "el problema número uno de la ciudadanía", y ha destacado que con la prórroga del impuesto a la banca se recaudarán 1.400 millones de euros que se destinarán a políticas de vivienda asequible. "Es precisamente la vivienda lo que nos ha traído a esta cita electoral del próximo 29 de noviembre. El Partido Socialista ha puesto encima de la mesa medidas muy concretas. En primer lugar, congelar los alquileres. En segundo lugar, bajar el IVA a los promotores que construyan vivienda asequible. En tercer lugar, aprobar préstamos sin interés, como si fueran los padres, un padre o una madre, quienes prestaran el dinero a los jóvenes para acceder a una vivienda asequible. A eso han votado en contra el Partido Popular, UPN y Vox", ha señalado.

Por su parte, Ángel Moleón, candidato del PSN al Senado (dentro de la candidatura Senado de Progreso), ha afirmado que "el bloque de la derecha y la ultraderecha están constantemente lanzando mensajes como el de dudar de nuestro sistema electoral, pidiendo a la gente que no vote por correo, y esto es una táctica ya muy antigua y que no tiene más que un objetivo, desmotivar y desmovilizar al electorado, porque saben que cuando hay esa desmotivación es la izquierda la que no suele acudir a las urnas".

Frente a ello, Moleón ha señalado que "hay un mensaje más profundo y es el miedo que tienen a que de verdad la ciudadanía de izquierdas y progresista nos movilicemos y participemos, porque saben que si tenemos una gran movilización nunca van a poder llegar al poder". "Cada decisión que se tome el próximo 29 de noviembre nos va a afectar directamente a nuestras vidas. Por eso decimos que nadie se quede en casa porque si nos quedamos en casa sólo los poderosos ganarán, aquellos que de lo público sólo quieren el negocio", ha asegurado.