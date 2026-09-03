Encuentra una cartera con 750 euros en Tudela y la entrega a la Policía

Europa Press Navarra
Publicado: jueves, 3 septiembre 2026 10:43
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PAMPLONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 39 años, vecino de Barcelona, encontró el miércoles en una gasolinera de Tudela una cartera con documentación y 750 euros en efectivo.

El hombre acudió a dependencias de la Policía Local de Tudela para entregar la cartera. El cuerpo policial se puso en contacto con el propietario, un vecino de Lleida de 58 años, el cual a su vez se personó en dependencias policiales para recogerla. Además, expresó su agradecimiento por el gesto del ciudadano que devolvió la cartera, según ha informado la Policía Local.

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