Una entidad estatal de vivienda abre la convocatoria para 34 viviendas de alquiler asequible en Lekunberri

PAMPLONA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Casa 47, entidad estatal de vivienda, ha abierto convocatoria para acceder a 34 viviendas en régimen de alquiler asequible en Lekunberri. Estas viviendas cuentan con una superficie de entre 58 y 106 m2 y sus mensualidades varían entre los 417 y los 519 euros, siendo la renta media de 6,69 euros por metro cuadrado.

Las inscripciones se podrán formalizar hasta el 15 septiembre y la información sobre las viviendas y la forma de inscripción están disponibles en la web www.casa47.es, según ha informado en una nota el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Las personas interesadas tendrán a su disposición una ficha individual de cada vivienda con fotografías y ubicación, el precio mensual de alquiler y la renta anual de la unidad básica de convivencia que puede acceder a la misma, así como un formulario de solicitud que se podrá cumplimentar online. El contrato podrá durar hasta 75 años, contando con un alquiler inicial de 14 años, con prórrogas automáticas de 7 años siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones.

Para acceder a estas viviendas las unidades de convivencia no pueden poseer una vivienda en propiedad y deben tener unos ingresos conjuntos entre 2 y 7,5 veces el IPREM. Las rentas mensuales de las viviendas se establecen con base en el tope fijado por la Comunidad foral y nunca superará el 30% de la renta media del municipio.

Las viviendas serán asignadas por sorteo ante notario en el que se elegirá un número de solicitud al azar a partir del cual se ordenarán el resto de las solicitudes. A cada unidad de convivencia se le asignará la primera vivienda disponible de su listado de viviendas solicitadas. Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos, se asignará la vivienda de forma provisional y las personas beneficiarias podrán visitarla. Si la vivienda se adapta a las necesidades de la unidad de convivencia, se firmará el contrato de alquiler, procediendo a la entrega de llaves.

Estas 34 viviendas ubicadas en el municipio de Lekunberri forman parte de una convocatoria más amplia que suma un total de 645 viviendas, recuperadas de Sareb, que se ponen a disposición de la ciudadanía en régimen de alquiler asequible en cinco Comunidades Autónomas: Comunitat Valenciana, Galicia, Catalunya y Asturias, además de Navarra.

Esta convocatoria se une a las 171 que ya se pusieron a disposición de la ciudadanía en la anterior convocatoria y, por lo tanto, suman 816 viviendas en alquiler asequible que la entidad estatal de vivienda ha impulsado entre ambas convocatorias.

Casa 47 actúa en el ciclo residencial completo desde la disposición y urbanización de los suelos hasta la edificación, entrega de llaves y gestión de las viviendas.