Entidades navarras emplazan a ciudadanía y empresas a marcar la casilla de fines sociales en la declaración de la Renta

Representantes de entidades sociales, en la presentación de la campaña que emplaza a ciudadanía y empresas a marcar la casilla de fines sociales en la declaración de la Renta - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Entidades sociales han realizado este miércoles un llamamiento a la ciudadanía y a las empresas a marcar la casilla de 'Fines de interés social' en la declaración de la Renta y en la declaración del Impuesto de Sociedades.

El año pasado, más de 255.000 contribuyentes navarros marcaron esta casilla, una cifra que supone el 47,82% del total. Así lo han dado a conocer en una rueda de prensa representantes de la Coordinadora de ONGD de Navarra (CONGDN), la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS Navarra), la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra (CERMIN), Cruz Roja Navarra y la Confederación Navarra de personas mayores (Tercer tiempo).

Javier Abad, representante de la Coordinadora de ONGD de Navarra, ha indicado que marcar la casilla de fines sociales es un gesto "tan sencillo como decisivo", con "un impacto enorme en la vida de las personas". "No cuesta nada, no supone un mayor impuesto. No supone gasto adicional, pero transforma vidas. Es un gesto pequeño con un gran impacto. Pedimos a la ciudadanía, a la juventud y a las empresas que no dejen esa casilla en blanco", ha manifestado.

Abad ha explicado que el año pasado se recaudaron con esta casilla 13.858.750 euros que se destinarán a proyectos sociales en Navarra y otros países del mundo. La asignación a fines sociales "sigue una evolución ascendente, desde los 5 millones de euros de los presupuestos de 2010, hasta los más de 13,5 millones actuales".

Esto, según ha subrayado, "demuestra el compromiso de nuestra sociedad con las personas más vulnerables". Sin embargo, ha destacado que "nos sigue preocupando que más del 53% de las personas de 25 a 34 años deja la casilla en blanco". Esto "puede ser por una opción personal", lo cual es "respetable", pero "nos preocupa que haya declarantes que por falta de información no estén cumplimentando esa casilla".

"También queremos poner el foco en la gente joven, porque es la que se incorpora a hacer las declaraciones. Por lo menos, que conozcan que existe esta posibilidad de marcar para fines sociales", ha subrayado.

Asimismo, ha destacado "el papel de las empresas", que en el impuesto de Sociedades pueden marcar la casilla de fines sociales. Aunque esta cantidad "ha ido incrementándose" y actualmente se sitúa en torno a los 278.000 euros, a su juicio es "un área muy mejorable". "Creemos que el potencial podría llegar a ser casi 4 millones de euros que podrían destinar las empresas a fines sociales si marcaran esta casilla", ha indicado.

Abad ha añadido que con la recaudación del año pasado se pudieron realizar más de 500 proyectos "destinados a disminuir la pobreza y la desigualdad de las poblaciones", dirigidos a personas con discapacidad, personas en situaciones de exclusión social, personas mayores, a programas medioambientales y a proyectos de cooperación internacional.

"Pero no nos limitamos a esto, no solo queremos reivindicar el 0,7%. Las organizaciones sociales aquí presentes, lo que queremos reivindicar, sobre todo, es un sistema impositivo y un sistema tributario justo, que garantice la igualdad, la equidad y la justicia social", ha manifestado.

A su juicio, "tiene que haber un sistema justo y equitativo". "El sistema se debe reformar para que la mayor carga de trabajo no recaiga únicamente sobre la ciudadanía, sobre las rentas del trabajo. Creemos que se puede incrementar la presión fiscal efectiva sobre los rendimientos y actores de la economía financiera y luchar también contra el fraude, la evasión y la elusión fiscal", ha afirmado.

Además, ha reclamado que "el tratamiento que se hace en el impuesto de la renta en Navarra se equipare al que se realiza en el Estado", para que cuando se opte por marcar la casilla de fines sociales y la casilla de la Iglesia se asigne un 0,7% a cada una de ellas, es decir, un 1,4%. Algo que no ocurre en Navarra, donde se reparte el 0,7% entre las dos. Igualmente, ha pedido que "se siga manteniendo lo ha acordado en la Ley 7/2009 de redistribución del 0,7%".

Según ha apuntado, "la justicia fiscal es justicia social". "Creemos que tiene que haber un sistema impositivo que genere justicia social", ha reivindicado.

Para "reforzar la campaña" se ha realizado un vídeo que se difundirá a través de los medios de comunicación y de las redes sociales y webs de las entidades, con el objetivo de que "se alcance la máxima difusión, sobre todo en los jóvenes".