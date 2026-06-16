Entrecanales, llamado a comparecer ante el juzgado en septiembre tras no asistir a la comisión de investigación

El presidente y CEO de Acciona, José Manuel Entrecanales Domecq, durante la Junta General de Accionistas de Acciona, a 26 de junio de 2025, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

PAMPLONA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, está llamado a comparecer en septiembre en los juzgados de Pamplona tras no asistir, en dos ocasiones, al llamamiento que se le realizó desde la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas.

Si bien la comisión de investigación ya ha acabado sus trabajos, aún colea la incomparecencia de Entrecanales, que está citado a declarar, el 4 de septiembre, a la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona.

La Mesa del Parlamento de Navarra acordó el pasado mes de marzo dar cuenta al Ministerio Fiscal de la no asistencia del presidente de Acciona a la comisión de investigación. Había sido citado en dos ocasiones a comparecer, los días 20 de enero y 9 de febrero, y ninguno de los dos acudió a la sede del Legislativo navarro.

En ambas citaciones, Acciona envió a dos representantes de la compañía, Joaquín Mollinedo, director de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marca, y al también directivo José Julio Figueroa, quienes dejaron constancia de su asistencia al Parlamento en el registro de la institución.

En este proceso, además, Acciona remitió un escrito a la Cámara en el que trasladaba que el requerimiento de comparecencia dirigido a su presidente podría "no ajustarse al marco normativo regulador de las comisiones de investigación", al entender que podría afectar a derechos fundamentales y no guardar relación directa con el objeto material de la investigación.

Tras la comunicación de la Mesa del Parlamento, la Fiscalía pidió al juzgado de instrucción que abriera diligencias por la incomparecencia de Entrecanales por un posible delito de desobediencia. Para la Fiscalía, la no asistencia del presidente de Acciona "carece de justificación" ya que "había sido advertido expresamente por el propio Parlamento" de que ni el escrito ni la presencia de dos directivos de la compañía en la Cámara podrían suplir su comparecencia personal.