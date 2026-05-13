El equipo de Gobierno de Tudela critica "ataques y mentiras" de NILSA por la depuradora

PAMPLONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Tudela ha acusado a NILSA, empresa pública del Gobierno de Navarra, de lanzar "ataques y mentiras" en relación con la campaña que ha puesto en marcha el Consistorio para explicar su negativa al proyecto de depuradora impulsado por NILSA en la capital ribera.

El equipo de Gobierno municipal ha respondido este miércoles al comunicado que a su vez hizo público NILSA el martes y lo ha hecho "a partir de los datos que la propia empresa pública recoge en el pliego técnico de la planta centralizada de fangos de Tudela, documento que fundamenta el proyecto que el Gobierno de Navarra quiere imponer a la ciudad".

El equipo de Gobierno ha señalado que "el primer dato que NILSA trata de ocultar en su comunicado es la cifra de producción actual de la depuradora, al referirse a 252.400 kg diarios para minimizar el impacto del proyecto". "Sin embargo, su propio pliego técnico, disponible en el portal web del Gobierno de Navarra, recoge con precisión en su página 7 cuál será el volumen a tratar una vez ejecutada la ampliación, 465,6 toneladas de materia húmeda al día, es decir, 465.600 kg", ha añadido.

Según han afirmado desde el Gobierno municipal, "al ocultar la cifra real, NILSA manipula también el número de camiones semanales con destino a Tudela que obviamente se aleja sustancialmente de los 6 o 7 diarios que mencionan en su nota, calculados sobre la producción actual, no sobre la futura". "NILSA intenta ocultar también que esa cifra supone el 40% de los fangos de toda Navarra, al afirmar que la ampliación sólo supondría un 14% más de lo que ya gestiona. Lo que omite es que ese 14% se suma al 16% que ya corresponde al ámbito propio de Tudela y al 10% procedente de otros municipios, lo que arroja exactamente el 40% de los fangos de toda Navarra, que es lo que desde el Ayuntamiento se ha denunciado desde el primer momento. Descomponer una suma en tres sumandos no cambia el resultado, el 40% es el 40%", han subrayado.

Además, el equipo de Gobierno ha afirmado que, "pese a tratar de desacreditar la campaña municipal, NILSA también reconoce en su propio pliego técnico que la nueva instalación se encuentra en zona de flujo preferente del río Ebro, es decir, en zona inundable tal y como se ha señalado en numerosas ocasiones". "Precisamente por su ubicación, el Gobierno de Navarra ha tenido que dar marcha atrás en su tramitación ante el requerimiento recibido desde la Confederación Hidrográfica del Ebro", ha añadido.

Por otro lado, ha señalado que NILSA "dedica parte de su nota a defender la denominación técnica del residuo como lodos de tratamiento de aguas residuales urbanas, código LER 190802, para ocultar realmente de qué se trata e intentar así restar alarma social". "En ningún caso se ha cuestionado la nomenclatura legal. Lo que se señala es que detrás de esa etiqueta hay una realidad concreta, fangos procedentes del tratamiento de aguas residuales humanas, que el propio pliego de NILSA clasifica en tres flujos, entre los que se incluyen explícitamente los fangos líquidos procedentes de la propia EDAR de Tudela y los fangos deshidratados procedentes de depuradoras medianas. Hablar de LER 190802 solo pretende enmascarar lo que realmente es: 465 toneladas de mierda a las puertas de Tudela", ha afirmado.

Además, el Gobierno municipal ha destacado que "resulta llamativo que NILSA utilice su nota de prensa para desmentir datos que su propio documento técnico confirma: la zona inundable, el volumen futuro de tratamiento y la concentración del 40% de los fangos de Navarra en Tudela". "El Ayuntamiento no ha inventado ninguna de estas cifras. Las ha extraído del documento técnico que la propia empresa pública redactó para justificar el proyecto y que ahora quiere ocultar a los tudelanos", ha insistido.

A juicio del equipo de Gobierno, "es evidente el nerviosismo del Gobierno de Navarra y de Nilsa ante una campaña de información y sensibilización que expone la verdad a los tudelanos y que en apenas dos días ya suma más de 1.000 firmas de apoyo en su página web defiendetudela.com".

El Gobierno municipal ha reiterado que "no nos oponemos a las energías renovables ni a la economía circular, sino a esta ubicación, a esta escala y a esta forma de imponer un proyecto de semejante impacto sobre una localidad a la que no se ha consultado, en una zona inundable, próxima al río Ebro, con el agravante de haberla dejado fuera de la moratoria aprobada por el propio Parlamento de Navarra para este tipo de instalaciones". "Basta ya de ataques y de mentiras. No les basta con imponernos una planta de 465.000 kg de mierda al día junto a nuestra localidad, sino que además tenemos que aguantar sus insultos y sus mentiras. Que no nos tomen a los tudelanos por tontos", ha concluido.