El equipo de sostenibilidad de Policía Municipal ha interpuesto 618 denuncias en sus 2 años de patrullaje en bicicleta

Archivo - Dos agents del equipo de sostenibilidad de Policía Municipal - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA -CRISTINA NUÑEZ BAQUEDANO

PAMPLONA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El equipo de sostenibilidad de Policía Municipal de Pamplona ha cumplido dos años de patrullaje en bicicleta por la ciudad, con una presencia media de 21 días al mes y la interposición de 618 denuncias, la mayor parte de ellas (más de un 75%) relacionadas con infracciones cometidas en la circulación de bicicletas y vehículos de movilidad personal (VMP) y por incumplimientos de la normativa de protección de animales de compañía en Navarra.

Así lo ha dado a conocer este lunes en rueda de prensa el concejal delegado de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona, Endika Alonso, que ha señalado que han sido "dos años de mucho trabajo" y que ha realizado "una valoración muy positiva de ese trabajo". Es, a su juicio, "un ejemplo para nosotros de lo que es un modelo de cercanía, de proximidad y de prevención y, por supuesto, de sostenibilidad". "Que cumplan muchos más", ha subrayado.

Según ha señalado, la bicicleta "permite una reacción rápida", algo que contribuye a "incrementar esa sensación de seguridad tantas veces demandada y que es algo muy valorado y transmitido directamente a los agentes".

Aunque "para nosotros lo más importante no son los números de denuncias" sino "todo lo que representa en el modelo" o "la forma de actuar", ha explicado que en materia de tráfico y movilidad sostenible este equipo ha interpuesto 228 denuncias a bicicletas y vehículos de movilidad personal.

Se controlan las zonas con mayor número de quejas ciudadanas por la circulación indebida de este tipo de vehículos por aceras, por exceso de velocidad o por no respetar la prioridad peatonal. Además, se han retirado de la vía pública patinetes eléctricos que no cumplían con la normativa.

Asimismo, se han realizado otras 99 denuncias relacionadas con el tráfico. De ellas, 82 tenían que ver con infracciones de estacionamiento en la ciudad. Otras 7 denuncias se incluyen en el concepto 'señalización', que abarca conductas como no respetar una señal de prohibición o no respetar la prioridad de paso peatonal, 4 más se interpusieron por conducir utilizando el teléfono móvil y 3 por conducir bajo los efectos del alcohol. Por otras infracciones se realizaron 3 denuncias debido a una conducción negligente o por pasarse un semáforo en rojo.

Otra de las funciones del equipo de sostenibilidad tiene que ver con el control de vehículos en estado de abandono en la vía pública, incluidas bicicletas. En estos dos años, se han retirado un total de 334 bicicletas abandonada o estacionadas en lugares indebidos.

ANIMALES SUELTOS O SIN BOZAL EN ESPACIOS PÚBLICOS

Las infracciones relacionadas con la Ley Foral 19/2019, de 4 de abril, de protección de los animales de compañía en Navarra han supuesto 242 sanciones por llevar el perro suelto o sin bozal en espacios públicos o por no recoger las deyecciones de los animales de compañía y 2 denuncias más por llevar animales sin identificar.

Durante junio de 2024 se ha incrementado el patrullaje y la vigilancia de estas conductas con animales de compañía en zonas como el paseo fluvial del Arga, los parques de Aranzadi y Trinitarios, la Ciudadela, la Vuelta del Castillo, Taconera, los campus universitarios, Yamaguchi, Lezkairu y Mendillorri.

El equipo de sostenibilidad lleva a cabo patrullajes preventivos de hurtos y robos en zonas comerciales o de difícil acceso para vehículos policiales en una labor de control de la seguridad ciudadana. En estos dos años se ha denunciado a 25 personas por infracciones a la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, 6 de ellas por tenencia o consumo de drogas, y se han interpuesto otras 22 denuncias por incumplimientos de las ordenanzas de civismo y de terrazas.

A esa labor de control, vigilancia, prevención y sanción en el día a día en la ciudad, se suman otras aportaciones del equipo de sostenibilidad y otras funciones que desempeñan vinculadas a su puesto de trabajo. Su experiencia en bicicleta conlleva la redacción de informes de mejora de carriles bici o la aportación de ideas para el tránsito ciclable en la ciudad.

Han realizado también informes sobre vertidos, especies invasoras, colmenas, enjambres, caída de árboles o zonas degradadas. El equipo de sostenibilidad apoya la labor que Policía Municipal lleva a cabo en educación vial en los colegios y en el Parque Polo y participa en el control de eventos y apoyo a otras unidades policiales en los casos en los que se les requiera.

DESDE EL 1 DE JUNIO DE 2024

Hace dos años, el 1 de junio de 2024, el Ayuntamiento de Pamplona implantaba en Policía Municipal un servicio de patrullaje en bicicleta. Este equipo de sostenibilidad, que así se sigue denominando, lo formaban ocho agentes y una agente primera.

Esta apuesta por una policía cercana "se ha consolidado como una unidad especializada que lleva a la práctica un modelo policial híbrido" que realiza funciones de policía de proximidad, control normativo y sostenibilidad urbana con la bicicleta como vehículo de patrullaje.

La evolución de su trabajo desde junio de 2024 ha pasado por tres fases: una inicial, con un enfoque más educativo y de información, con baja estadística de sanción; una fase de consolidación, con la introducción de controles, aumento de denuncias e identificación de zonas y cuestiones problemáticas; y una fase actual, con un patrullaje intensivo por todas las zonas de la ciudad y con una intervención integral en materia de proximidad, tráfico, medio ambiente y convivencia.

En septiembre de 2025 se incorporaron al equipo las bicicletas eléctricas para patrullar, con las que se ha podido ampliar el radio de actuación por toda la ciudad y contar con una mayor autonomía y cobertura.

La bicicleta con la que patrullan "se ha convertido en una herramienta operativa clave, pues permite más cercanía, mejor acceso, mayor prevención y una coherencia con las políticas de sostenibilidad urbana". En bicicleta se puede patrullar por zonas donde otros vehículos policiales no pueden acceder y "la respuesta ante conductas indebidas es también más rápida".

Permite, asimismo, "un contacto directo y constante con la ciudadanía, ya que los agentes se pueden detener fácilmente ante cualquier consulta o incidencia, e incluso las personas pueden acercarse espontáneamente a trasladarles quejas o sugerencias".