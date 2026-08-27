La escala de autopercepción de la salud se sitúa en un notable entre la población navarra

Archivo - Plaza del Castillo de Pamplona. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La escala de autopercepción de la salud se sitúa en los 74,8 puntos sobre 100 entre la población navarra de 15 o más años. Además, el 78,1% declara 'satisfactorio' su bienestar psicológico y el índice de calidad de vida relacionada con la salud se sitúa en los 89,2 puntos sobre 100, según la Encuesta Social y de Condiciones de Vida del Instituto de Estadística de Navarra.

Desde el año 2017, esta encuesta permite evaluar la calidad de vida relacionada con la salud entre la población residente en Navarra, a partir de la declaración de problemas para la movilidad, la realización de actividades cotidianas, el autocuidado, así como problemas tipo dolor/malestar y/o ansiedad/depresión. Estos cinco problemas (dimensiones de la calidad de vida relacionada con la salud) son las consideradas en el cuestionario EQ-5D5L, una de las herramientas más contrastadas y utilizadas para estimar dicha calidad de vida.

Los valores obtenidos desde 2017 muestran que la población que sufre algún tipo de problema que afecta a su calidad de vida relacionada con la salud no llega al 50% en ninguna de las dimensiones. Respecto a 2024, cuando se registraron las menores proporciones de población que declara algún problema de salud que potencialmente afecta a su calidad de vida por dimensiones, en 2025 aumentan todas las proporciones, especialmente en la dimensión 'actividades cotidianas'; aunque manteniéndose todas las dimensiones por debajo de las registradas en 2017 y en 2021.

La dimensión autocuidado, referida concretamente a ser capaz de lavarse y vestirse, es la que presenta menor prevalencia de problemas en los cuatro periodos analizados, contrastando con la dimensión relacionada con sufrir algún tipo de dolor/malestar, que presenta la mayor.

La declaración de problemas tiende a aumentar conforme avanza la edad de la población en el conjunto de la serie, resultando este factor uno de los principales determinantes de la calidad de vida relacionada con la salud.

En 2025, las mujeres declaran mayores problemas que los hombres en todas las dimensiones. Las personas con nacionalidad española también tienden a declarar mayores problemas que las personas con nacionalidad extranjera. Y en relación con el tamaño del municipio de residencia, la población residente en municipios de hasta 2.000 habitantes declara mayores problemas en todas las dimensiones, excepto en 'actividades cotidianas' y 'ansiedad/depresión', donde destaca la población residente en municipios de más de 10.000 habitantes.

Por su parte, tanto la población con el nivel de estudios más bajo, como la población con menor nivel de ingresos en el hogar, declara mayor prevalencia de problemas en todas las dimensiones y en los cuatro periodos analizados.

En 2025 se obtiene el segundo índice de calidad de vida relacionada con la salud más favorable desde 2017, después del registrado en 2024; siendo la situación más ventajosa para los hombres, las personas pertenecientes al grupo de edad más joven, aquellas residentes en municipios de entre 2.001 y 10.000 habitantes, la población con nacionalidad extranjera, las personas con nivel de estudios superior y las personas con mayor nivel de ingresos en el hogar.

Clasificando a la población en dos situaciones antagónicas, quienes no refieren problemas de salud que afecten a su calidad de vida y quienes refieren al menos uno de ellos, se observa que las personas con una calidad de vida 'plena' relacionada con la salud alcanzan el 49,6% en el año 2025; cifra 3,2 puntos porcentuales inferior a la registrada en 2024 (52,8%).

El cuestionario incluye una escala del 0 al 100 para la autovaloración del estado de la salud en el momento, representando el 0 la "peor vida que se puede imaginar tener" y el 100 "la mejor vida que se puede imaginar tener". La valoración media en 2025 ofrece un valor de 74,8, 0,2 puntos inferior a la de 2024.

La población que obtiene mejores puntuaciones es la que tiene entre 15 y 29 años, con nacionalidad distinta a la española, mayor nivel de estudios y mayor nivel de ingresos en el hogar, como el caso de los hombres, quienes, a excepción del año 2017, registran mayor puntuación media que las mujeres en los siguientes tres periodos analizados. Por su parte, la población residente en municipios de entre 2.001 y 10.000 habitantes vuelve a registrar en 2025 la mayor puntuación en función del tamaño del municipio de residencia, como en 2017 y 2021.

Por otro lado, el índice de bienestar psicológico de la Organización Mundial de la Salud (WHO-5) se compone de cinco indicadores relacionados con la frecuencia con la que las personas se han sentido 'en calma', 'descansadas', 'alegres', 'activas' y 'con interés ante su vida, en general' en las últimas dos semanas. Su resultado dicotómico divide a la población con bienestar psicológico 'satisfactorio' y con bienestar psicológico 'no satisfactorio'.

En coherencia con los resultados sobre calidad de vida relacionada con la salud (declarada) y autopercepción de la salud, en 2025 también se registra una reducción en la proporción de población con bienestar psicológico 'satisfactorio' (78,1%) respecto a la de 2024 (83,7%), pero superior a la de 2017 (77,6%) y a la de 2021 (71,3%).

En el último periodo analizado, las personas más jóvenes, las que cuentan con mayor nivel de ingresos en el hogar y las residentes en municipios más pequeños, registran mayor proporción de bienestar psicológico 'satisfactorio', superando todas estas categorías el 80%. En el caso de los hombres, el bienestar psicológico es más favorable que en el caso de las mujeres a lo largo de toda la serie.