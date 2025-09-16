La Escuela de Salud programa 11 talleres para promover la salud, el autocuidado y mejorar la calidad de vida

Asistentes al taller ‘Crianza positiva: claves para facilitar el día a día’ celebrado en Zizur el pasado mes de mayo. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Salud Navarra, que coordina el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), presenta su oferta para el último cuatrimestre de 2025: 11 talleres, uno de ellos telemático, que se desarrollarán de septiembre a diciembre en siete localidades diferentes de la Comunidad Foral: Ablitas, Aibar, Añorbe, Burlada, Falces, Irurtzun y Pamplona.

El objetivo de esta escuela es "promover la salud y que las personas se cuiden en las diferentes situaciones y etapas de la vida", explica la responsable de este proyecto, Amaya Aguas Torres. De hecho, en lo que va de año 353 personas han asistido a sus actividades educativas. Se trata de madres y padres que quieren saber más sobre aspectos de crianza, personas con una enfermedad crónica, que buscan dejar de fumar, otras que desean cuidar su bienestar emocional, personas mayores que persiguen un envejecimiento saludable o cuidadoras de personas en situación de dependencia o con alzhéimer.

Los talleres, cuyos contenidos se actualizan continuamente con la última evidencia científica, "se caracterizan por ser cada vez más dinámicos, activos y participativos", ha indicado el Gobierno. Son impartidos conjuntamente por profesorado del ámbito social o sanitario experto en la materia y por personas que se encuentran en la misma situación de salud, enfermedad o etapa vital que aquellas que asisten a las sesiones. Con este método, que se denomina 'formación entre iguales', "mejora el aprendizaje y favorece el cambio hacia comportamientos más saludables".

Asimismo, uno de los objetivos de la Escuela es fomentar la equidad territorial y social, promoviendo la accesibilidad a los talleres a las personas en situación de vulnerabilidad. "En la planificación de cada semestre trabajamos para llegar a zonas rurales, aunque los grupos que se formen sean más reducidos. Así, llegamos a población que no tiene la misma cantidad de oferta que puede haber en Pamplona y Comarca", ha destacado Aguas.

TALLERES PREVISTOS ESTE CUATRIMESTRE

-Ayuda para dejar de fumar. La Escuela de Salud ofrece un taller telemático para dejar de fumar. Comienza el 29 de septiembre y finaliza el 1 de diciembre.

-Vivir con Diabetes tipo 2. La Escuela de Pacientes organiza los días 6, 8, 10, 13 y 15 de octubre en la residencia deportiva Fuerte del Príncipe, de Pamplona, el taller 'Vivir con diabetes tipo 2'.

-Cómo aceptar una enfermedad crónica. La sede del ISPLN (entrada por calle Sangüesa) albergará en el mes de noviembre (3, 5, 10 y 12) este taller.

-Cuidar a una persona con demencia y cuidarse. La Escuela de Cuidados se dirige a personas cuidadoras, con el propósito de apoyarlas en esta etapa y que, al mismo tiempo, cuiden de su propia salud y bienestar. Para ello, organiza este taller los días 14, 16, 21 y 23 de octubre en la Casa de Cultura de Falces.

-Envejecer con salud. La Escuela de Mayores, pensada para población mayor de 60 años, programa tres talleres para promover un envejecimiento saludable. El primero de ellos será en octubre (los días 21, 23, 28 y 30) en el Centro de Mayores de Burlada; el segundo, los días 10, 12, 17 y 19 de noviembre en el Centro de Día El Pórtico de Ablitas; y el tercero, los días 17, 19, 24 y 26 de noviembre en el Ayuntamiento de Aibar.

-Cuidando nuestra salud emocional. El Ayuntamiento de Añorbe acogerá este taller en octubre (los días 15, 22 y 29) y noviembre (5 y 12).

-Crianza positiva: claves para facilitar el día a día. La Escuela de Madres y Padres ha planificado tres talleres presenciales sobre crianza positiva. El Colegio Público Atakondoa, de Irurtzun, acogerá uno dirigido a familias con hijos entre 3 y 12 años los días 23 y 30 de octubre y 6 y 13 de noviembre. En el Colegio Patxi Larrainzar, de Pamplona, se ha programado otro dirigido a familias con hijos entre 6 y 12 años el 4, 11, 18 y 25 de noviembre y en la Biblioteca de Navarra, uno dirigido a familias con hijos de 3 a 6 años el 3, 10, 17 y 24 de noviembre. Para asistir a los talleres es necesario apuntarse llamando al teléfono 848 42 34 50, en horario de 8.00 a 15.00 horas, o a través de la web escueladesalud.navarra.es. El plazo de inscripción finaliza una semana antes de que comience cada actividad.

La programación se organiza a iniciativa de la Escuela de Salud, si bien desde la propia comunidad también se pueden plantear actividades. "Los ayuntamientos, centros de salud, asociaciones o centros educativos, que saben qué necesitan y qué demanda su población, pueden llamarnos o escribirnos al correo electrónico (escueladesalud@navarra.es) para intentar coordinarnos y planificar talleres de cara a próximos semestres", ha concluido Aguas.