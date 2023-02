Las escuelas infantiles municipales ofertan 967 plazas para el curso 2023-2024, en el que Donibane se cierra por reforma

PAMPLONA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las escuelas infantiles municipales de Pamplona ofertan 967 plazas para el curso 2023-2024. Son 102 plazas menos que este curso, debido al cierre de la escuela infantil Donibane para acometer una reforma integral que adecue sus instalaciones a la normativa foral y se completen así las actuaciones llevadas a cabo en varias escuelas en los últimos años para cumplir ese objetivo.

El periodo de preinscripción en las escuelas se desarrollará del 6 al 17 de marzo. Este proceso de preinscripción se realiza conjuntamente entre el organismo autónomo de Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona y Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. De esta forma se aúna la presentación de solicitudes para la oferta tanto de las once escuelas infantiles municipales como de las cinco que el Gobierno foral tiene en Pamplona. El proceso de preinscripción se llevará a cabo de forma telemática, a través del portal Educa o bien en la sala municipal de la calle Calderería, donde se habilitará un punto de ayuda con diferentes puestos de atención.

Para realizar la preinscripción por Educa, se necesita usuario y contraseña y, en el caso de no tenerla, hay que solicitarla con clave y PIN o con DNI electrónico. El punto de ayuda de la calle Calderería requerirá de cita previa, que se puede solicitar en el teléfono 948 420 098, a través de la web de Escuelas Infantiles Municipales y también en el registro electrónico del Ayuntamiento de Pamplona. El proceso será también telemático, aunque la persona contará con el apoyo y la ayuda para poder realizarlo de forma correcta.

UN 87,9% DE PLAZAS EN JORNADA COMPLETA

Pamplona contará en el curso 2023 - 2024 con once escuelas infantiles municipales, todas ellas gratuitas: Mendebaldea, Mendillorri, Haurtzaro, Izartegi, Hello Buztintxuri, Hello Egunsenti, Hello Azpilagaña, Fuerte el Príncipe - Printzearen Harresi, José María Huarte, Goiz Eder y Lezkairu. De las 967 plazas, 850 (un 87,9%) son de jornada completa y 117 (un 12,1%) ofertan media jornada. Hello Azpilagaña y Goiz Eder cuenta con plazas tanto en jornada completa como en media jornada, José María Huarte sigue ofreciendo únicamente media jornada y el resto tienen solo plazas en jornada completa.

La oferta lingüística se mantiene respecto al curso pasado, con la excepción del cierre de la Escuela Infantil Donibane con sus 102 plazas en castellano. De las 967 plazas, 426 (un 44%) son en castellano con actividades en inglés, 282 (29,2%) en castellano, 130 (un 13,5%) en euskera y 129 (un 13,3%) en euskera con actividades en inglés.

Las escuelas infantiles Mendebaldea, Mendillorri y Haurtzaro ofertan plazas de modelo solo en castellano e Izartegi cuenta con plazas solo en modelo en euskera. Hello Egunsenti, Hello Azpilagaña y José María Huarte apuestan por un modelo de castellano con actividades en inglés. Goiz Eder, en castellano con actividades en inglés y en euskera. Hello Buztintxuri, Fuerte del Príncipe-Printzearen Harresi y Lezkairu imparten castellano con actividades en inglés y euskera con actividades en inglés.

Este próximo curso se habrá completado, además, la reestructuración de la oferta educativa efectuada tras la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo que dejó sin efectos los cambios de modelo lingüístico en varias escuelas aprobados en 2016. La Escuela Infantil Fuerte el Príncipe - Printzearen Harresi ofertará ya únicamente actividades en castellano con inglés y actividades en euskera con inglés. La modalidad en castellano, que se ha impartido en los últimos años, finaliza este curso con los últimos niños y niñas inscritas en ese modelo.