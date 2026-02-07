La escultora navarra Dora Salazar expone una colección de dibujos en el Campus de Tudela de la UPNA

Una imagen de la muestra, en el Campus de Tudela. - UPNA

PAMPLONA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La escultora navarra Dora Salazar expone, en el Campus de Tudela de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), una serie de dibujos rescatados de su almacén personal, nunca expuestos antes, que han formado parte de su proceso creativo desde los años 90. Se trata de una colección de rostros que la artista ha llamado 'Piezas de paso'. La muestra puede visitarse hasta el 4 de marzo.

El trabajo de Dora Salazar (Alsasua, 1963) se centra en la representación del cuerpo femenino y la exploración de su identidad. Formada en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco, inició su trayectoria a finales de los años 80, trabajando con diferentes materiales como el hierro, el bronce, el cobre, la escayola o el hormigón.

Su producción, que también abarca el dibujo y la pintura, se caracteriza por una marcada expresividad plástica. Es conocida por sus obras públicas y numerosas exposiciones en salas y museos de Navarra y Euskadi.