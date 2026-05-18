El espacio de emprendimiento Hirugarrena abre un área de coworking para impulsar proyectos tecnológicos e innovadores

En el centro, Garbiñe Basterra junto a Ramón Gonzalo, junto a representantes de las nuevas startups que forman parte de Hirugarrena -Amets Biotechnology, Biar Technology, Mirror Health y Naubat Technologies- y la directora general de CEIN, Uxue Itoiz. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El espacio para el emprendimiento científico-tecnológico y digital Hirugarrena, que promueven el departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y la sociedad pública Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN), ha habilitado una zona de coworking para entidades y agentes del ecosistema emprendedor navarro.

Hirugarrena busca, entre otros objetivos, favorecer la conexión entre proyectos y startups con el ecosistema emprendedor que permita crear y hacer crecer proyectos tecnológicos e innovadores de alto impacto en nuestro territorio, ha informado el Gobierno foral.

En este marco, el área habilitada se dirige a entidades activas en el ámbito del emprendimiento que quieran dar apoyo al desarrollo y crecimiento de las startups e iniciativas instaladas: empresas con conexión con la innovación y el emprendimiento, organismos de investigación e innovación, entidades, asociaciones y clusteres público-privados de fomento empresarial y agentes que favorezcan la búsqueda de financiación para iniciativas empresariales.

La nueva modalidad de admisión permite acceder, previa reserva, a uno de los seis puestos disponibles en el coworking, así como a los espacios comunes, con una bolsa de 40 horas mensuales. La solicitud de admisión debe completarse a través del formulario disponible en la página web de CEIN.

En los dos meses y medio que lleva abierto este espacio se han organizado un total de 33 actividades en las que han participado más de 800 personas, ha expuesto el Ejecutivo.

NUEVAS STARTUPS

Por otro lado, Hirugarrena acoge desde este lunes a cuatro nuevas startups: Amets Biotechnology, Biar Technology, Mirror Health y Naubat Technologies. Con estas incorporaciones, son ya seis las startups instaladas en las oficinas y el espacio de coworking.

En la firma de los correspondientes contratos de entrada han participado Garbiñe Basterra, directora general de Transición Energética y Digital, I+D+i Empresarial y Emprendimiento, Ramón Gonzalo, rector de UPNA, y Uxue Itoiz, directora gerente de CEIN.

Amets Biotechnology se dedica a la intermediación en la investigación y desarrollo de soluciones de terapia génica dirigidos al tratamiento y / o prevención de enfermedades raras, así como la prestación de servicios de consultoría, asesoramiento científico, ensayos clínicos y transferencia de la tecnología. Por su parte, Biar Technology ofrece servicios de consultoría en IA y automatizaciones a empresas y desarrolla productos para optimizar sus procesos administrativos.

Mirror Health desarrolla soluciones de inteligencia artificial en salud, principalmente en los ámbitos de generación de evidencia, interoperabilidad, gemelos digitales y datos sintéticos. Y Naubat Technologies se enfoca en el desarrollo de productos y servicios de telemetría de vehículos eléctricos y el análisis avanzado de datos para optimizar su operación.

ESPACIO FÍSICO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Hirugarrena ofrece, además de ubicación física, programas y servicios especializados para promover el emprendimiento tecnológico e innovador y favorecer la puesta en marcha y crecimiento de startups digitales y tecnológicas. La solicitud de acceso debe realizarse a través de la página web de CEIN.

La puesta en marcha de Hirugarrena se encuadra en el proyecto Tech FabLab, del que es socio el Gobierno de Navarra junto a La Rioja, Aragón, Cantabria, Cataluña y Comunidad Valenciana. Este proyecto forma parte de la convocatoria RETECH 'Redes de Emprendimiento Digital', financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública a través de fondos europeos Next Generation EU.