Esparza y los candidatos de UPN el 23J se reivindican como la única opción "capaz de ganar a Sánchez en Navarra"

PAMPLONA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha participado este martes en Tudela en la presentación de los candidatos de la formación regionalista al Congreso y al Senado para las elecciones generales del 23 de julio, y ha reivindicado a UPN como "el único partido que es capaz de ganar a Pedro Sánchez en Navarra, el único partido que es capaz de ganar al PSOE en Navarra".

Alberto Catalán encabeza la candidatura de UPN al Congreso de los Diputados. Le siguen, en los puestos 2 al 5, por este orden, Enrique Maya Miranda, Ana Duarte Morentin, Javier Trigo Oubiña y Josefina Pozo Silanes. Los candidatos al Senado son María Caballero, Merche Añón y Mario Fabo.

Javier Esparza ha explicado que UPN se presenta a las elecciones generales con tres objetivos, "el primero ganar al 'sanchismo' en Navarra", y ha defendido que "somos el único partido que es capaz de ganar a Pedro Sánchez en Navarra, somos el único partido que es capaz de ganar al PSOE en Navarra". "Lo hemos demostrado en las elecciones forales y municipales y lo tenemos que volver a demostrar en las elecciones generales", ha subrayado.

El presidente de la formación regionalista ha asegurado que "cuando se apoya a UPN se consigue la oportunidad de decirle a Pedro Sánchez que basta ya, que ya vale de sus políticas radicales, de sus pactos con los independentistas catalanes y vascos, que ya vale de esos indultos, que ya vale de esas leyes que sacan de la cárcel a violadores, que ya vale".

En segundo lugar, Javier Esparza ha marcado como objetivo "defender los intereses de Navarra". "Nosotros estamos pensando en esta tierra. Somos leales y tremendamente orgullosos de ser españoles y vamos a seguir siendo leales con España, pero vamos a ser exigentes con el Gobierno que venga para que haya inversión y a Navarra se la tenga en cuenta y se la respete", ha señalado.

En tercer lugar, Esparza ha asegurado que el voto a UPN "es el voto de la lealtad, de la dignidad, el voto de la gente que tiene palabra, de la gente que antepone por encima de cualquier otra cosa esta tierra, su desarrollo, las personas y nuestro país".

Por su parte, el cabeza de lista al Congreso, Alberto Catalán, ha señalado, en la misma línea que Esparza, que "las últimas elecciones forales y municipales dejaron muy claro que en Navarra la única formación política que puede agrupar el mayor número de votantes de centro derecha es UPN, el único partido que puede acabar con el 'sanchismo' y que también puede hacer frente al independentismo". "Somos la única formación política que puede sacar más votos que el Partido Socialista y que Bildu", ha dicho.

Catalán ha asegurado que "los ciudadanos, el próximo 23 de julio, lo tienen que tener muy claro, para acabar con el 'sanchismo' y para hacer frente al independentismo la única formación política que lo puede hacer es UPN". "En estas elecciones no se vota directamente a Sánchez o a Feijóo como presidentes del Gobierno, sino elegir a cinco diputados y a cuatro senadores, y luego ellos votarán al presidente. Desde UPN ya lo hemos anunciado, apoyaremos a Núñez Feijóo -candidato del PP- como presidente del Gobierno de España pero también le exigiremos que se comprometa a sacar adelante los proyectos que son fundamentales para el futuro y progreso de esta tierra", ha asegurado.

Enrique Maya, número dos en la lista al Congreso y alcalde de Pamplona en la última legislatura, ha reconocido que "había dicho que iba a dejar la política de primera fila pero no podía no estar" en esta candidatura. "Es una oportunidad maravillosa para desbancar a ese malísimo presidente que es Pedro Sánchez y nosotros trabajamos para que no lo sea", ha asegurado.

Además, ha señalado que UPN quiere darle al Congreso "color navarro, color rojo de UPN, color rojo de Navarra" y ha subrayado que "el apoyo que ya hemos anunciado a Feijóo no es un apoyo incondicional, es un apoyo leal, pero como leal es un apoyo exigente, y va a ser un apoyo que va a mirar a Navarra". "Esto va de España y va de Navarra, porque no solamente es que Navarra forma parte importante de España, es que Navarra es la piedra angular del esqueleto del Estado de Derecho español, porque hay un auténtico acoso hacia Navarra por parte de los que todos sabemos, y hay un Gobierno que se está basando en esos que quieren acabar con ese estatus de Navarra", ha asegurado.

"Por lo tanto", ha defendido Maya, "la presencia de Navarra es clave en el futuro de España, y el partido de Navarra es UPN, y el que va a defender a Navarra en Madrid es UPN". "Por eso es tan importante que en las próximas elecciones tengamos ese reconocimiento", ha planteado.

Finalmente, María Caballero, número uno al Senado ha señalado que "el papel que podemos hacer los candidatos de UPN va a ser clave para mejorar la vida de los navarros y también de los españoles, porque no queremos quedarnos solo mirando a Navarra".

Además, ha dicho que UPN quiere "quitar el 'sanchismo" pero "siempre priorizando y exigiendo lo mejor para nuestra Comunidad". "UPN decide y piensa en Navarra sin depender de otras estrategias como hacen otros partidos, estrategias partidistas que en un momento sacrifican intereses nuestros como lo hemos visto en otras ocasiones", ha asegurado.