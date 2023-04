Esparza critica las "contradicciones de dirigentes nacionales del PP" en torno a la ruptura de Navarra Suma

PAMPLONA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha criticado las "mentiras y contradicciones de dirigentes nacionales del PP que solo vienen a Navarra a hacer campaña" en torno a la ruptura de Navarra Suma.

Así lo ha indicado este viernes en un comunicado, después de que ayer jueves el portavoz de campaña y vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP, Borja Sémper, visitase Pamplona y afirmase que "lo razonable" hubiera sido mantener la coalición.

En este sentido, Esparza ha mencionado que "un dirigente de peso como Tellado afirmó que con Navarra Suma no se unía el centro-derecha" y "sus palabras fueron que 'unir el centro-derecha es hacerlo alrededor de las siglas del PP'". "Ya vale de faltar a la verdad diciendo ahora que querían seguir con la coalición. Ya vale de tomar el pelo a la sociedad navarra", ha aseverado Esparza.

Además, ha recalcado "los pactos a los que el PP está llegando con el PSOE de Sánchez para, por ejemplo, acordar cargos en instituciones y poderes públicos o reformas legislativas como la ley del solo 'sí es sí', la ley audiovisual o la de seguridad nacional".

"Otra de las grandes mentiras que se están vertiendo es que tenemos un acuerdo con Sánchez cuando hemos dicho por activa y por pasiva que no queremos a Sánchez y que en una investidura votaríamos a Feijóo si cumple la doble condición de ser leal con UPN y de invertir en Navarra", ha añadido Esparza.

Por otro lado, ha destacado que "por el momento, ni el PP como partido ni su presidente Feijóo ni el número 2, Elías Bendodo, se han dirigido a UPN para pedir disculpas por haber dicho que UPN está echado en brazos de Bildu y por insinuar vinculaciones entre la formación regionalista y la formación radical abertzale".

Esparza ha valorado que "otros dirigentes hagan declaraciones a título personal cuestionando las falsedades que sus superiores han dicho sobre UPN", pero ha recordado que "Borja Sémper es, según la estructura del PP, responsable de Cultura y Sociedad Abierta, y en este momento se le ha encomendado puntualmente la función de portavoz, pero de campaña".

A este respecto, ha señalado que "Feijóo tuvo la oportunidad de pedir disculpas en el acto que celebró el pasado domingo en Cintruénigo, pero no fue así, porque su discurso debía estar centrado no en Navarra sino en otros asuntos". "Y porque el principal objetivo del PP es dañar a UPN y pensar en sus siglas. No piensan en Navarra ni en desalojar a Chivite y a Bildu del gobierno. Si tú dañas a UPN, que es la única alternativa a este gobierno, les haces un favor a Chivite y a Bildu", ha agregado.

Por ello, ha aconsejado al PP "poner fin a los ataques" contra la formación regionalista. "Nuestro objetivo es que Bildu deje de decidir en Navarra y deje de gobernar, el PP se debe a otros intereses", ha dicho.