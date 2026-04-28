Esparza dice que le han llamado a la comisión de investigación por "revancha": "Soy quien ha denunciado el caso Belate"

Javier Esparza en la comisión de investigación. - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exconsejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra entre 2012 y 2015, Javier Esparza, actual portavoz de UPN en el Parlamento foral, ha manifestado este martes en la comisión de investigación en la Cámara navarra sobre adjudicación de obra pública que "yo hoy estoy aquí porque soy quien ha denunciado el caso Belate, soy quien ha denunciado al Partido Socialista de Navarra y soy quien ha denunciado a Santos Cerdán -exsecretario de Organización del PSOE-". "Por eso estoy aquí", ha sentenciado.

Esparza ha sido llamado a la comisión de investigación para explicar su conocimiento en relación a las obras sobre la ampliación de la zona regable de la primera fase del Canal de Navarra. El exconsejero ha afirmado que la adjudicación del Canal de Navarra fue "absolutamente impecable".

Javier Esparza ha señalado, en su primera intervención, que quería "contextualizar" esta comparecencia y ha opinado que en la solicitud para que declare en la comisión de investigación "hay mucho de revancha del Partido Socialista".

Ha explicado el exconsejero que ya el 25 de enero de 2024 realizó una pregunta a la presidenta del Gobierno sobre Belate y le advirtió de que se abriría un 'caso Belate' porque "empezaba a apestar". "Como no hicieron caso, UPN presentó una denuncia ante la Guardia Civil en septiembre de 2024", ha continuado Esparza, para señalar que el PSN no quería una comisión de investigación y votó en contra de una primera propuesta que lanzó UPN. "Después llegaron los registros de Servinabar y terminó ocurriendo que lo que era un 'no', no tuvo más remedio que ser un sí", ha reprochado, para afirmar que "entonces decidieron, y ahí está la intencionalidad política, que había que manchar a UPN".

Esparza ha manifestado que en su comparecencia en el Parlamento "hay mucho de revancha del Partido Socialista y poco de investigación". "Y entiendo que quien les canta las verdades del barquero les incomode y le tengan ganas", ha expuesto, para aseverar que "quien les debiera incomodar a ustedes son los presuntos corruptos que tienen en el Partido Socialista de Navarra y en el Partido Socialista Obrero Español".

Javier Esparza ha añadido que "esta comparecencia es un ataque político y personal hacia mí". "Vengo yo que no tengo nada que ver con una adjudicación a ninguna presunta trama corrupta, y no viene el señor Alzórriz -exportavoz del PSN-, porque no han querido que venga. No viene el señor Alzórriz, que terminó siendo cesado por la presidenta del Gobierno el año pasado como portavoz del grupo parlamentario y como vicesecretario del PSN. Y fue cesado porque su compañera trabajaba en Servinabar", ha dicho.

Según ha continuado, "tampoco comparecen en esta comisión el señor Remírez -vicepresidente del Gobierno-, que tiene algo bastante que ver con la adjudicación del Archivo, ni tampoco la señora Saiz -exconsejera de Hacienda-, hoy ministra; esa ministra que Cerdán coloca en Madrid, a cambio de una moción de censura, y que cuando era consejera de Economía, permitió que un señor con 73 años continuara en la Administración pública, siendo después determinante para la adjudicación de Belate". "Tampoco va a comparecer el señor Arasti -consejero de Economía y Hacienda-, que hizo lo mismo, o tampoco van a comparecer los trabajadores de Servinabar", ha expuesto.

(Seguirá ampliación)